Ação de saúde em Belém reúne vacinação e programação junina; confira

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite encerra nesta sexta-feira (14), no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém, com programação especial para as famílias. Será das 16h às 19h, com apresentação de quadrilha e brincadeiras para entreter as crianças e tornar o evento mais atrativo e educativo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a expectativa com a campanha é vacinar 76.344 crianças menores de 5 anos de idade.

Será montada uma Unidade Móvel de Vacinação, oferecendo a Vacina Oral Poliomielite (VOP) e a Vacina Inativada Poliomielite (VIP) para a imunização de crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas. A programação, que contará com diversas atividades lúdicas para as crianças, terá a participação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e do secretário municipal de Saúde, Pedro Anaisse.

Mudança no Esquema Vacinal

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, a partir de segunda-feira, 17 de junho, a vacina oral poliomielite (VOP) não será mais disponibilizada nas unidades básicas de saúde. A imunização passará a ser exclusivamente com a vacina inativada poliomielite (VIP), tanto para o esquema vacinal, quanto para a dose de reforço.

O que é a poliomielite?

A poliomielite, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa grave causada por um vírus chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos. O vírus pode afetar a medula espinhal e o tronco cerebral, levando à paralisia ou mesmo à morte. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos.

Importância da vacinação

A vacinação contra a poliomielite é importante para reduzir os riscos de reintrodução do vírus causador da doença no Brasil. A campanha busca garantir que todas as crianças menores de cinco anos estejam imunizadas, contribuindo para a saúde pública e a segurança da comunidade.

Serviço:

Encerramento da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite

Dia: 14/06

Local: Portal da Amazônia - orla de Belém, no bairro do Jurunas

Horário: 16 às 19h