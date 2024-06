Vacina única contra covid-19 e gripe tem resultados promissores, diz fabricante

Uma vacina combinada contra gripe e covid-19 pode ser realidade em breve. Pelo menos é a expectativa da fabricante de vacinas Moderna, que anunciou, nesta segunda-feira, 10, resultados positivos de testes envolvendo esse novo imunizante, chamado mRNA-1083.

A diretora médica da Moderna, Francesca Ceddia, disse em entrevista à CNN que o resultado do teste em estágio avançado da vacina obteve “resultados inovadores”, uma vez que as pessoas vacinadas com a mRNA-1083 (mesmo as que tinham 65 anos ou mais) mostraram uma resposta imunológica melhorada em comparação com aquelas que receberam as vacinas de gripe e covid separadas.

“Quando pensamos na vacina combinada, geralmente pensamos apenas no elemento de conveniência, uma injeção em vez de duas, mas o que é realmente, realmente inovador é o fato de que você não apenas oferece essa vantagem, mas também oferece a prova do benefício clínico. Acho que essa é a mensagem mais importante,” diz Ceddia.

Outras empresas têm testado uma vacina combinada contra covid e gripe, mas a Moderna é a primeira a anunciar resultados positivos de testes em estágio avançado.

Como funcionou o teste

O ensaio da fase 3 da Moderna foi um estudo randomizado, cego para o observador, com controle ativo, o que significa que mesmo os médicos que administravam as injeções não sabiam quem recebeu quais vacinas. O ensaio estudou a vacina em dois diferentes grupos etários com cerca de 4.000 adultos em cada categoria de idade.

Para uma parte do estudo, a Moderna comparou a reação imunológica de adultos com 65 anos ou mais que receberam a mRNA-1083 com outro grupo da mesma faixa etária que recebeu a vacina contra Covid-19, Spikevax da Moderna, e uma vacina contra a gripe reforçada, Fluzone HD. Os médicos recomendam que idosos recebam vacinas contra a gripe mais potentes devido ao sistema imunológico enfraquecido.

Na outra parte do ensaio, os pesquisadores compararam como adultos um pouco mais jovens, de 50 a 64 anos, se saíram ao receber a vacina mRNA-1083 com outro grupo dentro da mesma faixa etária que recebeu a Spikevax e uma vacina contra a gripe de dose padrão chamada Fluarix.

Os resultados do estudo mostraram que, em ambos os grupos etários, a vacina combinada experimental provocou uma resposta imunológica significativamente maior contra três cepas da gripe e contra a covid-19, em comparação com as vacinas administradas separadamente.

Efeitos colaterais

Segundo a Moderna, a vacina combinada foi bem tolerada e as reações adversas foram semelhantes às que as pessoas experimentaram com as vacinas administradas separadamente. As queixas mais comuns foram dor no local da injeção, cansaço, dor muscular e dor de cabeça.

O estudo ainda não foi revisado por pares, mas a Moderna disse que planeja apresentar os dados deste ensaio em estágio avançado em uma próxima conferência médica e também submeterá o estudo para publicação. A Moderna também afirmou que discutirá com a FDA sobre os possíveis próximos passos.

Com informações de CNN.