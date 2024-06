Saiba como funciona a vacina contra câncer, testada em países europeus

Pacientes com câncer no Reino Unido vão ter acesso a um novo tratamento contra a doença que utiliza vacinas personalizadas. Até o momento, 30 hospitais se registraram na plataforma de lançamento das vacinas contra o Câncer para fazer a ponte entre os pacientes e os próximos testes.

As vacinas vão utilizar a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), a mesma usada em algumas vacinas contra covid-19. Elas são desenvolvidas para preparar o sistema imunológico para reconhecer e destruir as células cancerígenas restantes e reduzir o risco de a doença voltar.

Os ensaios clínicos também vão recrutar pacientes da Alemanha, Bélgica, Espanha e Suécia, que vão receber até 15 doses da vacina personalizada.

O que são as vacinas personalizadas?

As vacinas são criadas para prevenir doenças, mas as vacinas contra o câncer são criadas como tratamento, uma vez que a pessoa recebe o diagnóstico da doença. Elas preparam o sistema imunológico para procurar um inimigo, neste caso o câncer do paciente.

O objetivo é que a vacina prepare o sistema imunológico para procurar e destruir qualquer vestígio remanescente de câncer e aumentar as chances de que o paciente esteja livre da doença nos próximos anos.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)