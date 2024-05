Começa a campanha vacinal contra poliomielite; veja os 50 pontos de vacinação em Belém

Começou nesta segunda-feira, 27, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, encabeçada pelo Ministério da Saúde (MS). Em Belém, 50 pontos de vacinação já começaram a disponibilizar o imunizante para crianças menores de cinco anos. A meta na capital paraense é vacinar 57.455 mil crianças. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a cobertura vacinal contra a poliomielite em crianças menores de 1 ano de idade tem apresentado um crescimento nos últimos anos. Segundo a Sesma, somente em 2024, até o momento, a cobertura vacinal alcançou 65,02% das crianças na capital paraense.

De acordo com a Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC), em 2023, o Brasil era considerado país de alto risco para a reintrodução do poliovírus e surgimento de vírus derivados.

Diminuir esse risco é justamente o objetivo da campanha. No Pará, em 2022, apenas 64,34% das crianças tomaram a vacina. A redação integrada de O Liberal solicitou o balanço do ano passado à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e aguarda o retorno.

“Em todo o país não estamos conseguindo alcançar coberturas vacinais iguais ou maiores de 95%. Essa situação pode levar à formação de bolsões de pessoas não vacinadas, o que possibilita a reintrodução do poliovírus e o surgimento de vírus derivados”, alerta a coordenadora do Programa Municipal de Imunizações, Nazaré Athayde.

Metas e mudanças na vacinação

Até o encerramento da campanha, que será no dia 14 de junho, serão ofertadas a Vacina Oral Poliomielite (VOP) e a Vacina Inativada Poliomielite (VIP) para a imunização das crianças menores de cinco anos de idade não vacinadas, visando ampliar a cobertura vacinal em Belém.

No segundo semestre deste ano, a expectativa é aderir ao novo esquema vacinal, que vai suspender o uso da dose de reforço com a vacina via oral - a gotinha, passando a aplicar apenas a vacina inativada (VIP), via intramuscular. Athayde explica que essa vacina já é utilizada nas três primeiras doses do esquema básico e passará a ser utilizada na dose de reforço, aplicada aos 15 meses de vida. O segundo reforço, dado aos quatro anos (gotinha), deixará de existir.

Para que essa substituição seja concretizada é necessário que o município alcance a meta de cobertura vacinal de 95% do público alvo com a VOP.

Sesma

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) esclareceu, que o último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989, e em 1994 o país recebeu o certificado de área livre de circulação do poliovírus. No estado Pará, o último caso ocorreu no ano de 1984, no município de Santa Izabel.

Desde 2016 as coberturas vacinais (CVs) têm apresentado uma queda progressiva, de modo que não têm sido alcançadas coberturas vacinais maiores ou iguais a 95% nos estados, no Distrito Federal e nos municípios.

Em Belém, a cobertura vacinal contra a poliomielite em crianças menores de 1 ano de idade tem apresentado um crescimento nos últimos anos. Em 2022, a cobertura vacinal atingiu 52,51%. Em 2023, houve um aumento, com 58,58% das crianças vacinadas. Já em 2024, até o momento, a cobertura vacinal alcançou 65,02%.

A vacina contra a poliomielite está prevista no Calendário de Vacinação de Crianças. Ela é uma vacina de rotina, o que quer dizer que está disponível o ano todo nas salas de vacinação do município. O esquema de vacinação é de três doses da vacina inativada poliomielite (VIP) aos 2 meses, 4 meses e 6 meses; e doses extras da vacina oral poliomielite (VOP) aos 15 meses e aos 4 anos.

ENTENDA MAIS

Pontos de vacinação em Belém

As vacinas estão disponíveis de 8h às 17h nas seguintes unidades, hospitais e universidades:

Em Belém

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Benguí II - Pass. Maciel, S/N - Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N - Entre as ruas São Pedro e Olímpia;

UBS Canal da Pirajá - Tv. Barão do Triunfo - 1015, esquina com a rua Nova – Pedreira;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard - Estrada da Ceasa;

UBS Eduardo Angelim - Conjunto Eduardo Angelim - Av. 17 de Abril - S/N;

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé - Miri, Nº 479;

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UBS Jurunas - Rua Fernando Guilhon, S/N;

UBS Mangueirão - Rua São João - 1;

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, S/N;

UBS Marambaia - Rod. Augusto Montenegro;

UBS Panorama XXI - Conj Panorama XXI, QD 24, casa 11 – B, Mangueirão;

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Paraíso Verde - Av. João Paulo II, entre Pass. Classe A e cruzeiro;

UBS Parque Verde - Rua da Yamada;

UBS Pedreira - Av. Pedro Miranda, esquina com Tv. Mauriti;

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

UBS Radional - Av. Bernardo Sayão - Conj. Radional II Quadra F50;

UBS Sacramenta - Av.Senador Lemos - Esquina com Dr. Freitas;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE-08;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

UBS Souza – Av. Almirante Barroso, dentro da Setran;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Telégrafo - Rua do Fio, entre passagens São João e São Pedro;

UBS Tenoné II - Rua 6ª linha - S/N, ao lado da Fund. Paula Francinete;

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170, Terra Firme;

UBS Vila da Barca - Rua Coronel Luiz Bentes, próximo à Pedro A. Cabral; e

Uremia - Av. Alcindo Cacela, Nº 1421 – São Brás.

Universidades

Centro de Saúde da Uepa - Av. Rômulo Maiorana, 2558 – Marco;

Fibra - Av. Gentil Bittencourt;

Unama - Av. Alcindo Cacela; e

Unifamaz - Av. Doca de Souza Franco.

Hospitais

Hospital da Aeronáutica - Av. Almirante Barroso -2492;

Hospital do Exército – Tv. Pombal - 112-50; e

Hospital Naval - Rua Arsenal da Marinha - 200.

Região das ilhas

Combu - UBS Combu - Furo do Combu - S/N.

Cotijuba - UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, S/N.

Ilhas - UBS Fluvial

Icoaraci -

UBS Paracuri I - Pass. Maura -218, entre a 3ª e 4ª Rua; e

UBS Quinta dos Paricás - Estrada do Maracacuera, 2477.

Mosqueiro -

UBS Aeroporto Rua dos Passos, S/N;

UBS Baía do So l- Av. Beira Mar, S/N;

UBS Carananduba - Av. Cipriano Santos, Pass. Santa Maria, Nº 01;

UBS Furo das Marinhas - Rod. Augusto Meira Filho – Furo das Marinhas Mosqueiro; e

UBS Sucurijuquara - Estrada da Baía do Sol

Outeiro -

UBS Fama - Estrada do Tucunduba;

UBS Fidélis - Rua Pantanal - s/n; e

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, S/N.