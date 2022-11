Vacinação contra covid-19: idosos a partir de 60 anos movimentam UBS em busca da 5ª dose

Belém entra na primeira semana útil de vacinação contra a covid-19 voltada para bebês de seis meses de vida, que podem receber a primeira dose, e para idosos com mais de 60 anos que já podem tomar mais uma dose de reforço, a quinta do esquema vacinal. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Pedreira, no início da tarde desta segunda-feira (21), a grande movimentação foi do público da terceira idade, ansioso para reforçar a proteção contra a doença.

A dona de casa Altamira Silva, de 68 anos, era uma das primeiras da fila. Ela conta que, apesar de algumas pessoas ainda desconfiarem das garantias da vacina ou acharem estranha a quantidade de doses, ela se sente mais segura se vacinando:

"A gente tem que se prevenir né? Eu nunca tive covid, mas perdi meu irmão, amigos e cunhada, todos por causa de covid-19. Enquanto tiver doses eu vou tomar, não importa se for até a décima", garante.

"É muito importante se prevenir", diz a professora aposentada Iêda Miranda. (Ivan Duarte / O Liberal)

Ela divide a mesma opinião da professora aposentada Iêda Miranda, de 62 anos, que também estava tomando a vacina, no prazo, como todas as demais doses já recebidas até agora. Assim como Altamira, Iêda também teve perdas na família por causa da covid-19, por isso, ela acredita que o melhor caminho é a prevenção da doença:

"Essa vacina é a vida. É muito importante se prevenir. Eu perdi meu tio em Abaetetuba e duas tias aqui em Belém. Morreram de covid. Por isso a gente tem que perseverar e ser otimista. Graças a Deus, a gente recebe muita vacina aqui no Pará. Só não toma vacina quem não quer", alerta.

Vacinação de crianças é fundamental, diz Sesma

O diretor de vigilância à saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Adriano Furtado, faz um alerta à população quanto à vacinação de crianças a partir dos 6 meses de vida contra a covid-19, principalmente tendo em vista a vulnerabilidade desta faixa etária, que foi uma das que mais padeceu no período mais grave da pandemia.

"A imunização de crianças é um passo importante no combate à pandemia de covid-19. No período mais crítico da pandemia, a mortalidade infantil cresceu muito. Então, garantir a vacinação dos pequenos é um avanço grande, é uma segurança para que essas crianças não venham a desenvolver casos graves da doença".

Algo que talvez tenha causado estranheza em alguns pais e responsáveis que levam os bebês para vacinar é que, diferente de como acontece na vacinação de outras faixas etárias, a vacina de bebês contra a covid-19 tem sido administrada na coxa, enquanto que nos demais públicos a dose é aplicada no braço. Sobre isso, Adriano Furtado garante que não há nenhum problema:

"A técnica de vacinação na coxa é uma técnica preconizada há muitos anos. É uma via de aplicação, inclusive, para vacinas do calendário vacinal, da caderneta da criança. Não há o que se discutir a respeito dessa via de aplicação", enfatiza.

Para os pais que estão preocupados quanto aos possíveis efeitos colaterais da vacinação, o diretor de vigilância a saúde da Sesma tranquiliza: não há nenhum efeito fora do comum e os benefícios da imunização superam qualquer desconforto momentâneo:

"Qualquer vacina pode desenvolver efeitos colaterais como febre, dores no corpo, uma certa inquietação, como qualquer imunizante. São efeitos adversos possíveis. Mas é claro que entre os benefícios e os efeitos adversos, os benefícios são muito superiores, haja vista que é uma vacina segura, que demorou a ser liberada porque passou por testagem até ser considerada segura para ser aplicada em larga escala".

Cenário da pandemia está sob controle em Belém

Adriano Furtado também comenta a respeito do atual cenário da pandemia na capital paraense, sobretudo depois de o Pará figurar como um dos 12 estados que tiveram aumento de casos de covid-19, no último levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a partir do boletim InfoGripe, na última sexta-feira, 18. O diretor de vigilância à saúde de Belém garante que o cenário por aqui está sob controle:

"Belém tem monitorado os casos, diariamente, e por enquanto Belém está com um cenário favorável, não necessitando de mudança no comportamento da população, principalmente quanto ao uso de máscara".