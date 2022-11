Capital brasileira volta a obrigar o uso de máscaras; saiba qual é

Com a alta nos casos de covid-19, Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, voltou a obrigar o uso de máscaras em estabelecimentos e serviços de saúde, transporte coletivo, estações de embarque e desembarque, transporte escolar, táxis e carros de aplicativos. A medida, anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde, entrou em vigor nesta sexta-feira (18), conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Na última semana, a capital mineira registrou uma taxa de 15% de testes positivos, mais que o dobro de duas semanas atrás, quando o percentual era de 3%. Apesar do aumento, o número de casos não refletiu na internação de crianças, na taxa de óbitos e na ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Inicialmente, a obrigatoriedade das máscaras será válida por 15 dias, no entanto, caso seja necessário, o prazo será ampliado.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web))