Belém inicia vacinação contra covid-19 em bebês e aplicação da 5ª dose para idosos nesta sexta (18)

Crianças de seis meses até 2 anos de idade poderão se vacinar contra a covid-19 a partir desta sexta-feira (18) em Belém. O anúncio da novidade foi feito pelo prefeito Edmilson Rodrigues na noite desta quinta-feira (17). Desde 8h às 17h de sexta-feira, a vacina Pfizer Baby estará disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também para aplicação da quinta dose a idosos a partir de 60 anos de idade e imunossuprimidos acima dos 18 anos, incluindo grávidas e puérperas nessa condição.

O lançamento do plano de vacinação ocorre na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Professora Lúcia Soares de Castro, no bairro do Marco, na sexta-feira (17).

Na segunda-feira (21), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) iniciará um mapeamento em creches para levar a vacinação a esses locais.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) ressalta que a importância de atualizar o esquema vacinal contra covid-19, para evitar o surgimento de casos graves da doença. Em Belém, 54% das pessoas tomaram as quatro doses da vacina.