Covid-19: Castanhal enfrenta desabastecimento de vacinas Coronavac para crianças e adultos

O município de Castanhal, no nordeste paraense, está sem doses de vacinas Coronavac, contra covid-19. O desabastecimento afetao público geral e crianças na faixa etária de 3 e 4 anos, que atualmente contam apenas com esse tipo de imunizantes autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde da prefeitura de Castanhal, o município está abastecido apenas com o imunizante da Pfizer. “Nós abastecemos todas as unidades básicas de saúde com o imunizante Pfizer adulto e pediátrica (para crianças até 5 anos de idade). Referente às vacinas do Instituto Butantã, o Pará está com problemas de desabastecimento e Castanhal também. Não temos vacinas para fazer a 4ª dose com o Coronavac, assim como para as crianças de 3 a 4 anos”, explicou Herlly Eleres.

VEJA MAIS

Segundo o coordenador ainda não há uma previsão exata da próxima remessa dessas vacinas. Na quinta-feira (17) o município recebeu uma remessa para a vacinação das crianças de seis meses até 3 anos de idade. “Nós estamos aguardando pelos imunizantes que estão em falta e enquanto isso estamos fazendo o treinamento dos profissionais para essa nova etapa de vacinação que começaremos na semana que vem”, explicou o coordenador de Vigilância em Saúde.