Pará orienta municípios para aplicação da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos de idade

Na tarde desta quarta-feira (20), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), divulgou a Nota Técnica Covid-19 Nº 04/2022, com todas as orientações necessárias aos 144 municípios paraenses, para que iniciem a aplicação da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos de idade.

A Nota aponta que a vacina é a mesma usada em adultos e ocorre com a aplicação de 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas. A imunização não pode ser feita em crianças com baixa imunidade, mas está liberada para o público com comorbidades.

Matéria em atualização. Acompanhe para mais informações.