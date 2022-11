Covid-19: MS enviará ao Pará 51 mil doses de Coronavac para vacinação de crianças de 3 e 4 anos

Segue temporariamente suspensa a vacinação de crianças de 3 e 4 anos de idade com a vacina Coronavac, contra a covid-19, em Belém, por falta de doses desse imunizante, como informou, nesta quinta-feira (17) a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), no entanto, o Ministério da Saúde acaba de repassar que enviará mais de 51 mil doses desse imunizante para esse público alvo, em breve.

"O Ministério da Saúde distribui vacinas contra a covid-19 a todos os estados de forma proporcional e igualitária. Até o momento, já foram disponibilizadas 1 milhão de doses a todos os estados e Distrito Federal para a vacinação de crianças de 3 a 4 anos de idade. Uma nova remessa com o mesmo quantitativo está prevista para os próximos dias. Para o Pará, a previsão é de que 51.150 novas doses sejam entregues em breve", comunicou o MS em Nota, nesta quinta-feira (17).

Por nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) garantiu que "...não há falta de vacina no estado. A Sespa esclarece ainda que vai receber, na próxima segunda-feira, 51 mil doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde".

VEJA MAIS

Suspensão

A informação sobre a falta desse tipo de vacina em Belém foi dada pela Sesma ainda na quarta-feira (16). "A Secretaria reforça que aguarda que o Ministério da Saúde envie as doses necessárias para retomar a vacinação deste grupo", comunicou o órgão.

Em Nota, a Secretaria reforçou que a Prefeitura de Belém segue disponibilizando vacina da Pfizer para a imunização de crianças. Informou que "conta apenas com a vacina Pfizer para a vacinação das crianças, lembrando que esta vacina só é autorizada para a imunização da faixa etária de 5 a 11 anos".

Marituba

A Prefeitura de Marituba informa que não há falta de imunizante para o combate à covid-19 no município e que a imunização segue sendo realizada em todas as unidades de saúde, das 08 às 16 horas.

Benevides

A Secretaria Municipal de Saúde de Benevides informou que "...a vacina Coronavac está em falta para contemplação de início de esquema vacinal do público de crianças de 3 (tres) e 4 (quatro) anos de idade. Segundo informações do 1º Centro Regional de Saúde, não temos previsão de recebimento de doses desse imunizante. Mas reforçamos que está disponível o imunizante Pfizer Pediátrica, destinado ao público de 5 a 11 anos de idade, em todas salas de vacinas do município, para contemplar com esquema de 1ª e 2ª doses esta faixa etária, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde".

Parauapebas

Em Parauapebas, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que "...houve um atraso na distribuição das doses por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, e que o município aguarda o recebimento das vacinas Pfizer Pediátrica, especificas para crianças de 5 a 11 anos e a Pfizer Bebê destinada para bebês de 6 meses a 2 anos de idade (liberadas no momento apenas para bebês com comorbidades). Todas estas vacinas estão previstas para serem distribuídas em todas as unidades básicas de saúde do município, na próxima terça feira, dia 22 de novembro no período da tarde. Em relação a coronavac, o município continua no aguardo da distribuição da mesma, para dar continuidade no atendimento das crianças na faixa etária de 3 a 4 anos de idade".

Castanhal

De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde da prefeitura de Castanhal, o município está abastecido apenas com o imunizante da Pfizer. “Nós abastecemos todas as unidades básicas de saúde com o imunizante Pfizer adulto e pediátrica (para crianças até 5 anos de idade). Referente às vacinas do Instituto Butantã, o Pará está com problemas de desabastecimento e Castanhal também. Não temos vacinas para fazer a 4ª dose com o Coronavac, assim como para as crianças de 3 a 4 anos”, explicou Herlly Eleres.

Ananindeua

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), informou, nesta quinta-feira (17), que "as Unidades Básicas de Saúde já estão em processo de reabastecimentos da vacina (Coronavac) para crianças de 03 e 04 anos contra covid-19 no município". "A distribuição começou na manhã desta quinta-feira, 17", acrescentou. A gestão municipal repassou uma relação de 38 Unidades Básicas de Saúde que estão sendo reabastecidas.

Veja as UBS' em Ananindeua que estão sendo reabastecidas: