Parauapebas está sem vacina contra covid-19

Em Parauapebas, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que houve um atraso na distribuição das doses por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, e que o município aguarda o recebimento das vacinas Pfizer Pediátrica, especificas para crianças de 5 a 11 anos e a Pfizer Bebê destinada para bebês de 6 meses a 2 anos de idade (liberadas no momento apenas para bebês com comorbidades.

Todas estas vacinas estão previstas para serem distribuídas em todas as unidades básicas de saúde do município, na próxima terça feira, dia 22 de novembro, no período da tarde. Em relação a coronavac, o município continua no aguardo da distribuição da mesma, para dar continuidade no atendimento das crianças na faixa etária de 3 a 4 anos de idade.