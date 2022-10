Sesma realiza 'apitaço' da vacina no Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso

Crianças e adultos que estão com pendência no calendário vacinal poderão ser imunizados durante o “Apitaço Vacinal - Operação Imunização”, que está sendo realizado no prédio histórico Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso, em Belém.

A ação é uma realização da Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), com atendimento ao público no horário de 8 às 13 horas. Com a proximidade do Círio de Nazaré, que envolve diretamente o centro da capital paraense, o apitaço é uma forma dinâmica de chamar a atenção do público que transita nos arredores do mercado Ver-o-Peso, informou a Sesma.

Confirma para quem se destinam as ações de imunização:

Covid-19 – crianças a partir de 3 anos.

Influenza: crianças a partir de 6 meses.

HPV: De 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Sarampo: De 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias.

Poliomielite: De 1 a 4 anos, 11 e 29 dias.

Além da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde também irá realizar testagens para identificação de HIV, sífilis, hepatite B e PCCU, exame simples e rápido que colhe células do colo do útero para análise em laboratório para prevenção contra o câncer de colo de útero.