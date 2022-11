Pandemia de covid-19 traz mudanças às relações profissionais: 'equilíbrio entre o virtual e o presen

A pandemia de covid-19 trouxe mudanças irreversíveis para o mercado de trabalho. Mostrou que as relações podem ser mais atravessadas pela tecnologia do que as pessoas imaginavam, mas também fez com que elas valorizassem cada vez mais as relações presenciais. É o que afirma Paulo Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Brasil). Conforme Sardinha, o enfrentamento à covid-19 continua e vem deixando aprendizados importantes para os colaboradores no Brasil. "Não se pode carregar apenas o sofrimento. Os aprendizados foram bastantes e eles precisam ser valorizados nos próximos tempos que virão. Não adianta nós repetirmos algumas fórmulas, nós temos que lidar com uma relação de trabalho bem mais espontânea, muito mais baseada na comunicação", declara.

Para ele, com o crescimento do uso das tecnologias nos últimos anos, em virtude da necessidade do distanciamento social, as pessoas passaram a encarar uma nova realidade de trabalho. "Busca-se o equilíbrio entre o virtual e o presencial, tendo a tecnologia como uma aliada e não como uma inimiga", afirma.

Conforme o presidente da ABRH, esse e outros temas sobre a nova realidade de trabalho serão discutidos no XVII Congresso de Gente e Gestão da ABRH-PA, que acontece em Belém, nos dias 18 e 19 de novembro. O evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seção Pará (ABRH-PA), tem como tema "RH protagonista: humano e estratégico", e é voltado a profissionais que atuam na área de Gestão de Pessoas e estudantes.

Nesta edição, o CGG contará com palestrantes locais e nacionais, como Alberto Roitman, Amanda Costa e Anderson Bars, que integram a Escola do Caos - grupo que atua na formação de lideranças e ideias inovadoras.

Segundo avalia o presidente da ABRH-PA, professor Júnior Lopes, o Congresso se tornou ainda mais esperado devido às limitações impostas nos últimos anos pela covid-19. "Fez-se necessário pausar a realização do maior evento de gestão no Norte do Brasil. Mas é hora de retornarmos com toda energia e boas novidades que o mercado tem a oferecer”, completa.

A Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Pará (ABRH-PA) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, Integrante do Sistema ABRH Brasil, que tem por objetivo potencializar a área de Recursos Humanos, contribuindo para a humanização das pessoas e organizações, tornando-as mais conectadas com as novas tendências do momento e mais conscientes do seu papel no contexto socioeconômico no Pará.

A ABRH Brasil hoje conta com 22 seccionais. Filiada também à World Federation of People(WFPMA). Management Associations e à Federción Interamericana de Associaciones de Gestión Humana(FIDAGH), além de integrar a Confederação dos Profissionais de Recursos Humanos dos Países de Língua Portuguesa (CRHLP).

