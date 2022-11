Covid-19: Pará tem quase 4 milhões de pessoas com atraso na vacinação, aponta Ministério da Saúde

No Pará, mais de 3 milhões de pessoas estão aptas a receberem a segunda dose de vacina contra a covid-19, mas ainda não retornaram aos postos. O estado é o que apresenta o maior número de pessoas nesta situação na região Norte do país, como aponta levantamento do Ministério da Saúde. Outras 832 mil pessoas, no estado, poderiam ter recebido a terceira dose de reforço contra a doença, mas ainda não se vacinaram.

A segunda dose, destaca o MS, é recomendada para pessoas com mais de 12 anos de idade, deve ser aplicada quatro meses depois da segunda dose ou dose única. Já a terceira dose, no momento, é recomendada pelo Ministério da Saúde para a população acima de 40 anos de idade e trabalhadores da saúde independentemente da idade.

"As vacinas recomendadas para as doses de reforço são da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, que podem ser utilizadas para pessoas com 18 anos de idade ou mais. Para os adolescentes entre 12 e 17 anos, preferencialmente deve ser utilizada a vacina Pfizer. Caso não esteja disponível, pode ser utilizada a vacina CoronaVac na dose de reforço", diz a nota do Ministério da Saúde.

A Sespa foi acionada e a Redação Integrada de O Liberal aguarda retorno.

