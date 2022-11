Covid-19: Belém vai aplicar a 5ª dose, mas 46% da população não tomou a 4ª; veja onde se vacinar

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), iniciará, na próxima segunda-feira (21), a aplicação do terceiro reforço (quinta dose) contra a covid-19 para pessoas com idade a partir de 60 anos e imunossuprimidos com 18 anos e mais, incluindo grávidas e puérperas nessa condição.

O secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra, disse que o índice de vacinação na primeira e segunda dose é “muito bom”, em Belém - em torno de 90%. “Mas as pessoas que tomaram as quatro doses de vacina temos um percentual de 54% de pessoas vacinadas. Portanto, ainda temos aí em torno de 46% da população de Belém que precisa ser vacinada”, afirmou.

“E aí é importante informarmos à população que não só a quinta dose, não só a vacina para a criança. Mas também temos disponível a vacina em todas as unidades de saúde do município para quem ainda não tomou nenhuma dose”, disse o titular da Sesma.

“Quem fez a primeira dose e ainda não fez a segunda temos disponíveis. Quem fez a primeira e a segunda e não fez a terceira nós temos disponível. Quem fez a primeira, segunda e terceira e precisa fazer a quarta nós temos disponível”, afirmou.

Maurício Bezerra disse que a covid está “muito bem controlada em Belém”. Mas é preciso avançar na vacinação. “O vírus atua no organismo e nós precisamos reforçar a nossa imunidade periodicamente. A covid, nesse momento, precisa da quinta dose e já estamos disponibilizando para que a gente consiga aumentar o percentual de vacinação”, afirmou.

Veja onde tomar a 5ª dose

Para pessoas com idade a partir de 60 anos e imunossuprimidos com 18 anos e mais, incluindo grávidas e puérperas nessa condição.

Locais