Covid-19: crianças de seis meses a três anos começam a ser vacinadas nesta sexta (18) em Santarém

Em Santarém, oeste do Pará, vacinação contra covid-19 para o público infantil, que corresponde inicialmente a crianças entre seis meses a 3 anos com comorbidades, inicia nesta sexta-feira (18). A secretaria Municipal de Saúde de Santarém informa que o local da aplicação do imunizante será somente nas dependências da prefeitura municipal.



Segundo a Semsa, a escolha de um único local de vacina tem o objetivo de evitar perdas de doses, devido ao número limitado de doses recebidas da Pfizer baby (apenas 2.080), destinada a este público.

Os responsáveis das crianças deverão apresentar o comprovante demonstrando que elas pertencem a um dos grupos de comorbidades (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc) prioritárias para a vacinação. Além da carteira de vacinação, documento com foto e cartão SUS.

Confira os horários de vacinação:

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h

Sábado: de 8h às 14h

A secretária Municipal de Saúde de Santarém, Irlaine Figueira, enfatizou a importância da imunização. “É essencial que os pais nos ajudem nessa luta contra o coronavírus. Estamos numa nova onda, com uma nova variante e precisamos dar amplitude ao esquema de vacinação”, pontuou.