Trapiche de Icoaraci é liberado para travessia até Cotijuba

Já está normalizada a travessia para Ilha de Cotijuba, partindo de Icoaraci, distrito de Belém. A informação foi divulgada pela prefeitura municipal na última quinta-feira (30), com a liberação do uso do equipamento na após quinze dias de suspensão de acesso ao trapiche e flutuante. Durante o período foram feitas as tratativas da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), da Capitania dos Portos, e da Marinha do Brasil, com a liberação do espaço com segurança, por meio da Portaria nº 67/CPAOR, para a utilização das pessoas e das embarcações.

O vendedor Rubens Guedes, de 50 anos, trabalha no local há mais de 15 anos e afirma que a liberação do trapiche é um alívio. Ele depende das vendas diárias no local, que diminuíram drasticamente desde a noite de 15 de junho, quando foi suspenso, temporariamente, o tráfego por causa do flutuante que afundou.

"Agora as vendas vão melhorar. Esses dias não estava muito bom. Estou esperançoso que a partir de amanhã voltem a melhorar as vendas", disse Rubens.

Vendedora há mais de 30 anos no trapiche de Icoaraci, Débora Guedes, 40, tem boa expectativa pela volta da movimentação de passageiros. "Há aproximadamente umas três semanas que eu não levava nada pra casa. Eu dependo daqui do meu trabalho pra levar o pão de cada dia. Com o novo flutuante eu creio que vai melhorar não só pra mim, mas para todos", contou.

"Esava complicado sem flutuante e agora melhorou. Porque antes a gente tava com dificuldade", disse o aposentado e morador da Ilha de Cotijuba, Eli Rosa da Fonseca, 67 anos.

Transporte fluvial

Logo, após a liberação do flutuante, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), reativou a linha hidroviária municipal Icoaraci-Cotijuba, com saída da Ilha de Cotijuba, às 17h, ao trapiche de Icoaraci.

Com a conclusão dos serviços de instalação do novo flutuante e da passarela de embarque e desembarque realizados pela equipe técnica da Seurb, a operação também retorna com os horários diários das viagens no trecho Cotijuba/Icoaraci às 5h45 e 17h. Já no trecho Icoaraci/Cotijuba, os horários diários para a travessia são às 9h e 18h30.

A tarifa do transporte é de R$ 4 e a meia passagem R$ 2, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, passa para R$ 8 e a meia passagem R$ 4. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas no serviço ofertado pelo município.

Liberação

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, explica que, após o sinistro com o flutuante e rampa, a Prefeitura de Belém providenciou imediatamente a instalação do novo flutuante e da nova rampa.

Após a interdição pela Capitania dos Portos, órgão que faz a fiscalização, o município teve que apresentar toda documentação de acordo com as normativas e , na tarde desta quinta, a Capitania fez a liberação.