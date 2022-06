Travessia para a Ilha de Cotijuba no Trapiche de Icoaraci é normalizada

A linha hidroviária municipal, que faz a travessia para Cotijuba, foi restabelecida na tarde desta quinta-feira (30), conforme divulgado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). As partidas retornam para o trapiche de Icoaraci, localizado na rua Siqueira Mendes, após liberação da Capitania dos Portos para o acesso de passageiros no novo flutuante instalado no trapiche.

VEJA MAIS

Com a conclusão dos serviços de instalação do novo flutuante e da passarela de embarque e desembarque em Icoaraci, a linha fluvial Icoaraci-Cotijuba sairá da Ilha de Cotijuba, às 17h, já rumo ao trapiche de Icoaraci. A próxima travessia será às 18h30, saindo do trapiche de Icoaraci para Cotijuba.

A operação também retorna com os horários diários das viagens no trecho Cotijuba/Icoaraci às 5h45 e 17h. Já no trecho Icoaraci/Cotijuba, os horários diários para a travessia são às 9h e 18h30.

O valor da tarifa do transporte é de R$ 4,00 e a meia passagem R$ 2,00, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, o valor é R$ 8,00 e a meia passagem R$ 4,00. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas no serviço ofertado pelo município.

Entenda o caso

O serviço de transporte fluvial Icoaraci-Cotijuba estava suspenso temporariamente por causa do flutuante que afundou na noite de 15 de junho. No dia 23, a Semob determinou a transferência da linha hidroviária municipal para o trapiche Chico Sampaio, no distrito de Outeiro.

No último dia 25, Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) concluiu a instalação do novo flutuante, da passarela de embarque e desembarque do trapiche de Icoaraci.

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)