Flutuante do Trapiche de Icoaraci é liberado nesta quinta-feira

No início da tarde desta quinta-feira (30), a Prefeitura de Belém anunciou a liberação do novo flutuante do trapiche de Icoaraci, após autorização da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), órgão ligado à Marinha do Brasil. A medida segue conforme autorização, que consta na Portaria n°. 67/CPAOR publicada nesta quinta-feira.

No documento, o órgão comunica que resolve “liberar o uso do flutuante do trapiche de Icoaraci, em virtude da apresentação dos documentos e planos necessários que asseguram as condições de segurança, estanqueidade e estabilidade da nova estrutura do flutuante”.

A liberação ocorreu após tratativas entre a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e a Capitania dos Portos, com a conclusão dos serviços de instalação do novo flutuante, da passarela de embarque e desembarque do trapiche de Icoaraci, ocorrida no último sábado (25), além da entrega de toda a documentação para a Capitania, desde 27 de junho.

Em comunicado emitido por meio da Agência Belém, às 14h:58 desta quinta, a gestão municipal afirmou que a Capitania dos Portos é o órgão responsável pela liberação e interdição do espaço, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo item IV do artigo. 16 da Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas sob a Jurisdição Nacional.

Tratativas iniciaram há três dias

Na manhã da última segunda-feira (27), a Prefeitura de Belém esteve reunida com a Capitania dos Portos, por meio do secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, e com o capitão de mar e guerra da Capitania dos Portos, André Luiz Martini Vieira.

Além do diretor do departamento de Obras da Seurb, Edilberto Abreu; o engenheiro da Seurb, Marco Bessa, fiscal da obra; e Paulo Brígido, engenheiro da empresa PB Engenharia, responsável pela instalação do novo flutuante e rampa de acesso, para tratar da documentação de liberação do novo flutuante do trapiche de Icoaraci.

"Estávamos cumprindo a Portaria de interrupção do acesso ao flutuante feita pela Capitania. A Seurb entregou de forma rápida toda a documentação exigida ainda na segunda, 27, e a Capitania dos Portos, que é o órgão responsável pela liberação e interdição do espaço, analisou com cautela toda a documentação entregue. E já na terça, 28, foi até o trapiche de Icoaraci realizar uma vistoria no novo flutuante e rampa de acesso para poder liberar com segurança o fluxo de passageiros”, informa o secretário.

Deivison Alves acrescentou que todo esse procedimento foi necessário para garantir a tranquilidade e segurança na travessia para Cotijuba e demais ilhas de Belém. E que isso não compromete o início das férias do mês de julho, que tradicionalmente atrai grande fluxo de veranistas para essa região do município.

“Agora vamos entregar o trapiche de Icoaraci totalmente revitalizado. Com novo flutuante, nova rampa de acesso, revitalização da passarela e entorno do trapiche, revitalização do quiosque de venda de passagens e nova iluminação”, detalhou o Secretário.

Transporte permanece temporariamente no trapiche Chico Sampaio

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a operação da linha hidroviária municipal, que faz a travessia para a ilha de Cotijuba, permanece temporariamente no trapiche Chico Sampaio, no distrito de Outeiro, devido à interdição do trapiche de Icoaraci.

Guarda Municipal continua atuação no trapiche todos os dias

Com a liberação do flutuante e o início das ações do Verão da Gente 2022, a Guarda Municipal vai atuar no trapiche, diariamente, das 7h às 22h.

O efetivo empregado será de oito guardas e duas viaturas por turno. Os agentes vão realizar base e rondas a pé na extensão do trapiche.

Segurança e conforto aos moradores e visitantes da ilha de Cotijuba são prioridades

O titular da Seurb acrescenta, também, que a segurança e o conforto de moradores e visitantes da ilha de Cotijuba são prioridades.

“A Prefeitura de Belém intensificou as obras de instalação dos dois novos flutuantes e rampas de acesso ao trapiche público da ilha.

Com a medida, a Prefeitura começa a preparar Cotijuba para receber o grande número de veranistas que têm a ilha como destino nas férias de julho”, afirma o titular da Seurb.

Em Cotijuba serão dois flutuantes, ligados por duas passarelas metálicas, uma de 12 metros de cumprimento por três de largura, que fará a ligação entre as estruturas dos dois flutuantes, e outra de 20 metros de cumprimento por três de largura que vai ligar os flutuantes ao trapiche.

“Esses flutuantes têm sistema de atracação e amarração em estacas metálicas, que foram fixadas no fundo rio por meio de spuds. As estacas precisam ser muito bem fixadas, porque o rio nesse local tem profundidade de oito metros”, explica o engenheiro da Seurb, Marco Bessa, fiscal da obra.