Mulher quase cai em rio ao tentar entrar em barco que partia de trapiche; vídeo

Uma mulher foi filmada enquanto estava pendurada na lateral de um barco e tentava não cair no rio, em Manaus. Segundo as pessoas que estavam na embarcação, ela teria pulado para entrar no barco quando ele já estava afastado do ponto de atracação. O vídeo foi compartilhado por centenas de internautas e virou motivo de piada nas redes sociais.

A embarcação estaria indo para o município de Parintins. Após ter pulado, a mulher precisou de ajuda para não cair na água. As imagens mostram ela segurando um pneu de contenção e sendo puxada por passageiros do barco. No trapiche, também há pessoas a empurrando para cima, ajudando a equilibrar o corpo na lateral da embarcação. Confira a situação:

Ainda não se sabe o que levou a mulher a subir no barco dessa maneira, mas todos comemoraram quando ela conseguiu, finalmente, entrar e ficar em segurança.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)