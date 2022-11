Super Liga de Futebol agita a torcida e lota arquibancadas no Colégio Marista

Em clima de Copa do Mundo, a Super Liga de Futebol no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré começou nesta terça-feira (29) e lotou as arquibancadas do ginásio esportivo. O evento, organizado pelo grêmio estudantil da instituição, conta com a participação de mais de 150 meninos e meninas do 9º ano do ensino fundamental até o terceirão do ensino médio. As disputas seguem até amanhã (30). São nove times masculinos e três femininos, compostos por atletas na faixa dos 14 aos 18 anos. As partidas começam às 13h e vão até as 18h. A grande final acontece amanhã na quadra da escola, localizada no bairro Nazaré.

A competição acontece há mais 10 anos, dispõe de outras duas modalidades: basquete e vôlei. A Mini Liga, se destina a discentes do 5º ao 8º ano.

O coordenador do Serviço de Escolha e Treinamentos Esportivos (Sete), Arthur Cabral, e a vice-presidente do grêmio estudantil, Sofia Flecha, afirmam que a competição é um momento esperados por todos do colégio. (Thiago Gomes / O Liberal)

Para o coordenador do Serviço de Escolinhas e Treinamentos Esportivos (SETE), Arthur Cabral, de 28 anos, que trabalha há três anos no colégio, afirma que a Super Liga leva em consideração a opinião dos estudantes, que sugerem os tipos de jogos dos quais querem participar. “O evento consiste em várias modalidades, definidas a partir de uma pesquisa feita entre os alunos. Os esportes que têm maior demanda predominam nos torneios. O primeiro evento, que teve uma procura muito grande, foi o vôlei. Nesta terça (29) acontece a Super Liga. E no dia 3 de dezembro, ocorre a competição de basquete” disse.

Amigos e familiares podem assistir as partidas

Pela primeira vez, desde a existência da Super Liga, amigos e familiares dos alunos poderão assistir aos jogos de futebol. O valor do ingresso é de R$ 20

A vice-presidente do grêmio estudantil, Sofia Flexa, 15 anos, comenta que, apesar da tradição do torneio, a visita ao Marista de pessoas próximas e a agitação na torcida era algo que os estudantes pediam nas outras edições.

“Esse campeonato vem acontecendo há muito tempo e é do agrado de muitos alunos do colégio. Sempre tivemos essa vontade de que outras pessoas pudessem vir para conhecer a estrutura do Marista. É um colégio super bacana. Esse ano conseguimos trazer convidados. Tudo foi conversado com a direção do da instituição e eles deram total apoio à ideia. Estamos seguindo todas as medidas de segurança. Está sendo uma experiência muito legal, com pessoas do nosso ciclo de amizade, além de dar um apoio para os nossos jogadores que estão em campo”, contou em meio aos gritos da torcida e o som de uma partida eletrizante no gramado.

Copa do Mundo

O presidente do grêmio estudantil, Chedid Abdulmassih, diz que o clima de Copa do Mundo serve de combustível para os demais jogadores (Thiago Gomes / O Liberal)

Com o andamento da Copa do Catar e as transmissões dos jogos das seleções, o presidente do grêmio estudantil, Chedid Abdulmassih, 15 anos, não esconde que o campeonato mundial acirra a competividade entre os alunos durante estes dois dias. “Esse é um dos primeiros anos que apresentamos uma seleção dentro do campeonato. Isso tem movimentado toda a escola pois, os jogos despertam o espírito e a garra que vemos na televisão e acabamos querendo mostrar mais na Super Liga. É um dos eventos mais esperados, até porque o futebol é a competição que mais move estudantes”, concluiu.