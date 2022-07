Do ensino médio para a universidade: como fazer a transição sem tumulto

A conclusão do ensino médio, como todo fim de ciclo, traz muitas oportunidades e, ao mesmo tempo, algumas incertezas. Ao mesmo tempo que as decisões sobre o futuro devem ser tomadas, muitos estudantes podem sentir uma insegurança com essa nova etapa da vida, sem saber exatamente o que fazer. Porém, tudo se torna diferente quando esse período de transição para a universidade é vivido em uma instituição que garante a melhor preparação para o vestibular priorizando o bem-estar dos alunos.



Entre os principais desafios enfrentados pelos estudantes durante esse período estão a insegurança em relação ao curso escolhido, ansiedade para a realização das provas e simulados, a sobrecarga de cursos preparatórios extras, o medo de não ser aprovado e, além disso, a cobrança dos pais.



O Colégio Marista sabe o quanto esse período pode ser um divisor de águas na vida desses estudantes. Pensando nisso, a instituição busca formar os estudantes não apenas com domínio acadêmico, mas focando no desenvolvimento da consciência ética e humana, incentivando a construção do projeto de vida, destacando suas habilidades e capacidades de desenvolver e construir uma caminhada promissora.



"Além da formação acadêmica a construção do projeto de vida é o principal viés para fortalecer o processo de passagem do estudante para a universidade, pois envolve escolhas pessoais, familiares e profissionais, assim como o relacionamento consigo mesmo, com o outro e com a sociedade. Por isso incentivamos o estudante a refletir sobre essas questões por meio do diálogo e da realização de atividades práticas de autoconhecimento e integração. Paralelamente, o projeto de orientação profissional contempla o uso da plataforma Minha Escolha, palestra som profissionais e visitas às instituições (faculdades e universidades)", destaca a coordenadora pedagógica do ensino médiodo Marista, Patrícia Picanço.



Matriz curricular



A matriz curricular do Marista está alinhada às exigências do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerado uma das principais formas de ingresso ao Ensino Superior no Brasil, com conteúdos trabalhados de modo interdisciplinar, por meio do Sistema Marista de Educação e materiais complementares (ENEM comentado e Todo ENEM).

Além disso, o colégio aplica simulados externos e institucionais trimestrais em larga escala, corrigidos pela Teoria de Reposta ao Item (TRI), que verifica continuamente o processo educacional em diferentes dimensões, realizados em todos os colégios maristas. Os resultados permitem uma avaliação tanto dos estudantes, quanto do próprio colégio, pois a partir deles a instituição redireciona esforços e qualifica ainda mais os processos de ensino e aprendizagem.



"Ressaltamos que também optamos por trabalhar com turmas reduzidas, oferecemos entrevista contínua com o coordenador pedagógico para orientação do plano de estudos, uso da plataforma 'Minha Escolha', que auxilia no processo de escolha profissional dos estudantes, aulões interdisciplinares e para resolução de exercícios, sistema de monitoria, momentos de formação socioemocional e professores que além de qualificados, possuem uma didática fundamentada no carisma Marista, baseada na acolhida", explica a coordenadora.

Dicas para manter a tranquilidade



A adaptação para a universidade nem sempre é fácil, mas a jornada pode ser mais tranquila do que o esperado. A primeira dica para a nova fase se tornar mais prazerosa e menos desgastante é organizar um cronograma de estudos completo. Respeitar a rotina também deve ser uma prioridade. Outra dica é tentar desligar-se das redes sociais e evitar autossabotagem.



E na preparação para as provas de vestibular, não se influencie pelo nervosismo dos outros concorrentes. Tenha uma estratégia para realizar as provas, focando na resolução de questões e praticando a redação. Além disso, evite a cobrança em excesso, tanto pessoais quanto de terceiros. Não esqueça de alimentar-se bem e, principalmente, confie em você e nos seus conhecimentos.



O Ensino Médio no Marista tem como diferencial o desenvolvimento de habilidades e competências , através da participação dos estudantes em uma série de atividades que são convidados a participar: projetos de iniciação científica, olímpiada, práticas no laboratório, simulados, oficinas. Tal metodologia inovadora favorece a qualificação da aprendizagem e o aproveitamento escolar, fortalecendo a preparação para o ENEM, entre outros.