Entenda os benefícios da dança na escola

Que a dança traz muitos benefícios para nossa vida a gente já sabe. Mas você sabia que ela pode ser ainda mais importante quando praticada na infância? Isso porque como as crianças ainda estão na fase de crescimento, a dança pode contribuir de forma significativa no desenvolvimento de habilidades. Além disso, atua na prevenção de doenças como a obesidade infantil e o sedentarismo.

Quando a prática é inserida nos primeiros anos de vida, ainda durante a educação infantil, o processo educativo para o desenvolvimento integral da criança torna-se ainda mais prazeroso para os pequeninos, garantindo benefícios nos aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos da criançada, como explica a professora de dança do Colégio Marista, Débora Pinheiro.

"São inúmeros os benefícios que a dança pode proporcionar quanto ao processo de ensino-aprendizagem, visto que atua diretamente nos aspectos motores, sociais, afetivos e cognitivos, além de sua prática, dentro de uma rotina, ajudar a evitar doenças que, atualmente, são muito mais frequentes, como a obesidade infantil e o sedentarismo", ressalta Débora.

Dança como diferencial na escola

O Colégio Marista entende a importância da dança na escola para o desenvolvimento da criança, o processo de aprendizagem e para a formação integral de seus alunos. Por isso, oferece a prática por meio do Serviço de Arte e Cultura (SEAC), onde três gêneros da dança são trabalhados durante as aulas: ballet clássico, jazz dance e tap dance (sapateado).

As aulas de dança no Colégio Marista contam com excelente estrutura e com metodologias que garantem o desenvolvimento de seus alunos (Reprodução/Colégio Marista)

Para a professora Débora Pinheiro, as aulas de dança do Colégio Marista têm como principais diferenciais a inserção de conteúdos e práticas essenciais, assim como conteúdos específicos de cada gênero. "Esses diferenciais têm por objetivo primar pela qualidade e cuidado na prática da dança, bem como contribuir para com o ensino-aprendizagem dos alunos de modo geral", afirma a profissional.

O Colégio Marista conta com metodologias que têm como principal compromisso o desenvolvimento de diferentes habilidades dos estudantes com atividades psicomotoras, de linguagens e culturais, como a dança.