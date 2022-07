Conheça os programas de internacionalização do Colégio Marista

Ter fluência em outro idioma é um importante diferencial na formação acadêmica. Estudos apontam que aprender uma língua estrangeira melhora a criatividade, aumenta as habilidades de comunicação e de resolução de problemas. Isso comprova que aprender outras línguas é a chave para criar novas oportunidades de emprego, inclusive em outro país.



"Transformar os alunos em cidadãos globais é uma das premissas dos programas de internacionalização do Colégio Marista, em Belém. Não faltam no colégio oportunidades para o aprendizado do inglês, aperfeiçoamento do idioma e imersão cultural e evangelizadora dentro da visão integral que o colégio proporciona a seus alunos, oferecendo-lhes a formação necessária para um mundo plural", destaca a coordenadora de área do programa bilíngue do Marista, Maralice Holanda.



Além do Programa Marista Bilíngue, o colégio oferece o programa Marista High School, um grande impulsionador do aperfeiçoamento do inglês e de realização de sonhos. Através dele, os alunos recebem a dupla certificação de conclusão do Ensino Médio – Brasileiro e Americano, que é ideal para quem planeja cursar uma universidade em solo gringo.



Com aulas híbridas (presenciais e online) em espaço próprio, recursos modernos, professores nativos e tutores especializados, os estudantes avançam na fluência e conhecimento acadêmico em inglês, estudam conteúdos do currículo americano e imergem em sua cultura, por meio de metodologias ativas como PBL (Project Based Learning) – aprendizagem baseada em projetos, onde o aluno é o protagonista de sua aprendizagem.



Intercâmbio



O Colégio Marista também oferece grandes oportunidades para os estudantes por meio do Intercâmbio Marista. O programa é a chance perfeita para aliar aprendizado, cultura e diversão em países com a presença Marista, falantes de inglês.



"Através dele, os alunos têm oportunidades de viver experiências multiculturais, expandir seus conhecimentos acadêmicos e ampliar suas habilidades comunicativas no idioma, a partir de atividades culturais, esportivas, passeios pelas cidades e várias outras ações que propiciam a autonomia e o protagonismo do aluno, sempre acompanhados por equipe de educadores dos colégios da Rede Marista", ressalta Maralice.



O Colégio Marista está pronto para impulsionar os estudantes a cada passo de seus sonhos. Inclusive aqueles em solos internacionais. Saiba mais sobre os programas de internacionalização.