O Liberal chevron right Belém chevron right

Sob gritos de 'justiça', ciclistas protestam no local onde estudante morreu atropelada em Belém

Adolescente de 14 anos foi atropelada e morta na Avenida Senador Lemos. Ciclistas fixaram roda de bicicleta com asas de anjo no local.

Ana Laura Carvalho

Ciclistas realizaram um ato em Belém nesta segunda-feira (27), clamando por justiça no local onde a estudante Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, foi atropelada e morreu. A mobilização buscou homenagear a adolescente e exigir responsabilização pelo caso.

O protesto aconteceu na Avenida Senador Lemos, no bairro do Sacramenta, ponto exato do acidente. O grupo iniciou a "bicicletada" em frente ao Theatro da Paz, percorrendo um trajeto até o endereço da fatalidade.

Caso Clara Yasmin: entenda o atropelamento que matou adolescente na ciclofaixa em Belém
Morte da jovem de 14 anos mobiliza investigações, protestos e pedidos por mais segurança no trânsito

Vídeo: ciclistas protestam e cobram justiça após morte de adolescente atropelada em Belém
Manifestantes se concentram no Theatro da Paz e seguem até a Avenida Senador Lemos, onde a adolescente foi atropelada

"Só deu tempo dela dizer 'obrigada, mãe'", relata mãe de adolescente morta em atropelamento em Belém
Josilene Souza conta que ainda conseguiu ver a filha com vida após o atropelamento; adolescente de 14 anos morreu na sexta-feira (24) e foi velada na manhã deste sábado (25), em Belém.

Durante a chegada ao local, os manifestantes intensificaram os pedidos de "justiça". Eles reforçaram a demanda pela responsabilização da condutora do carro de passeio envolvido no atropelamento que ceifou a vida da estudante.

Homenagem simbólica marca protesto

No ponto do acidente, os ciclistas realizaram um gesto simbólico e emocionante. Eles fixaram uma roda de bicicleta adornada com asas de anjo em um poste de energia elétrica, honrando a memória da vítima.

