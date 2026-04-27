Sob gritos de 'justiça', ciclistas protestam no local onde estudante morreu atropelada em Belém
Adolescente de 14 anos foi atropelada e morta na Avenida Senador Lemos. Ciclistas fixaram roda de bicicleta com asas de anjo no local.
Ciclistas realizaram um ato em Belém nesta segunda-feira (27), clamando por justiça no local onde a estudante Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, foi atropelada e morreu. A mobilização buscou homenagear a adolescente e exigir responsabilização pelo caso.
O protesto aconteceu na Avenida Senador Lemos, no bairro do Sacramenta, ponto exato do acidente. O grupo iniciou a "bicicletada" em frente ao Theatro da Paz, percorrendo um trajeto até o endereço da fatalidade.
Durante a chegada ao local, os manifestantes intensificaram os pedidos de "justiça". Eles reforçaram a demanda pela responsabilização da condutora do carro de passeio envolvido no atropelamento que ceifou a vida da estudante.
Homenagem simbólica marca protesto
No ponto do acidente, os ciclistas realizaram um gesto simbólico e emocionante. Eles fixaram uma roda de bicicleta adornada com asas de anjo em um poste de energia elétrica, honrando a memória da vítima.
