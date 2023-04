Sexta-Feira Santa: Em Belém, procissões relembraram os últimos momentos do Senhor Jesus

A Igreja Católica de Belém dedicou nesta Sexta-Feira Santa (7), um dia inteiro a procissões que relembraram os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo. O dia, considerado de silêncio e oração, teve centenas de fiéis lotando os templos religiosos e ruas da capital paraense, prestigiando o encontro entre a Virgem Maria e seu Filho, carregando a cruz no caminho do Calvário, as três horas de agonia de Jesus no madeiro, além de sua morte e traslado para o sepulcro.

Saiba quais foram as procissões ​​desta Sexta-Feira Santa em Belém

• 7h – Procissão do Senhor dos Passos

A procissão do Nosso Senhor dos Passos acompanha uma imagem quase de tamanho real que representa Jesus carregando a cruz. É uma procissão carregada de simbolismos que representam o lamento, a tristeza e o luto dos seguidores de Cristo que o viam ser conduzido à morte por crucificação. O clima deste dia, nublado, frio e com chuva, reforça esses sentimentos. Vários momentos descritos na Bíblia são representados ao longo da romaria.

• 8h – Procissão de Nossa Senhora das Dores

Nossa Senhora das Dores é a representação de Maria, mãe de Jesus. Na Bíblia, Maria vai ao encontro do santo filho, para estar ao lado dele nos momentos finais. A romaria, saindo da igreja São João Batista, percorre algumas das vias da Cidade Velha e é bem mais curta que a procissão do Senhor dos Passos. Quem acompanha essa procissão, tem momentos mais reflexivos sobre os sentimentos da Virgem de Nazaré como mulher, mãe e humana. Várias pessoas que moram no trajeto da procissão vão para as portas das casas para acompanhar e orar. Devido à chuva, a imagem precisou ser coberta.

• 10h – Sermão do Encontro

Neste momento, ocorre o encontro das duas procissões anteriores (Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores). O sermão marca o momento em que a Virgem Maria encontra com seu Filho, carregando a cruz no caminho do Calvário, pelas ruas de Jerusalém, depois de ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pilatos. Os fiéis refletem o caminho doloroso percorrido por Jesus Cristo junto a Nossa Senhora até o calvário, caminho onde Jesus remiu os pecados da humanidade e mostrou para o maior ato de amor.

“O Caminho do Calvário onde Jesus se ofertou por amor, já com o Seu coração depositado em nós, para que alcancemos a vida eterna”, explica a Arquidiocese de Belém.

• 12h – Sermão das Sete Palavras

Na pregação do Sermão das Sete Palavras, na Capela do Colégio Santo Antônio, o padre João Paulo de Mendonça Dantas, reitor da Reitoria (Igreja) Nossa Senhora das Mercês e professor da Faculdade Católica de Belém, enfatizou a mensagem de esperança e salvação dada por Jesus Cristo ao ser crucificado no Monte Gólgota para superação dos sofrimentos gerados pelos próprios cidadãos ao se afastarem dos ensinamentos do Cristo. Ao longo do Sermão, ele enfatizou a necessidade de seguir o exemplo de Jesus e Maria na fé em Deus e utilizou-se do diálogo de Jesus com os dois ladrões crucificados para ilustrar a urgência da mudança dos cidadãos.

• 17h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor

A tarde da Sexta-Feira da Paixão teve ainda a Ação Litúrgica da Paixão do Senhor. Na Catedral Metropolitana de Belém, ela é presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, desde às 17h. Os católicos foram levados a refletir sobre a morte de Cristo no Calvário. O momento é marcado por fortes emoções. Membros da igreja, inclusive, Dom Alberto, entraram em silêncio pelo profundo respeito pelo momento vivido por Cristo, o momento que Ele é levado ao Calvário.

Durante a Ação Litúrgica, os párocos fizeram os fiéis presentes na igreja recordarem a condenação e prisão, que levou à morte de Jesus Cristo na cruz. Toda a liturgia mostra aos católicos a entrega de Jesus à humanidade. Esse é o único dia do ano em que a igreja não celebra missa. Mas, para refletir sobre a dor vivenciada por Cristo, os presentes rezam de joelhos.

• 18h – Sermão do Descendimento da Cruz

O Sermão do Descendimento da Cruz foi a última celebração desta Sexta-Feira Santa, presidida pelo diácono Leandro Guerra, na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha. Seguindo a Liturgia do dia, os cristãos foram levados a refletir sobre os dolorosos momentos em que Jesus Cristo é retirado da Cruz e colocado no sepulcro.