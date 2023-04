​Procissão do Senhor Morto percorre as ruas da Cidade Velha na Sexta-feira Santa

Na noite desta Sexta-feira Santa (7), a imagem do Senhor Morto foi retirada da Cruz e conduzida para fora da Catedral Metropolitana de Belém, que seguirá em procissão pelas ruas da Cidade Velha, acompanhada da Imagem de Nossa Senhora das Dores. O destino é a Igreja de São João Batista, onde a imagem de Nossa Senhora das Dores será entregue, também no bairro da Cidade Velha.

O diácono Leandro Guerra, que realizou o Sermão do Descendimento da Cruz, explicou que a simbologia da “entrega” de Nossa Senhora significa, o momento em que Jesus é sepultado e se distancia da mãe.

“Maria sofreu as dores de estar ao pé da cruz. Quando Jesus desceu, ela recebeu-o nos braços. Mesmo com o coração dilacerado, Maria reconheceu o amor de Deus, e que seu filho doou tudo o que tinha a favor de nós”, finalizou o diácono.

A dona Benedita Ferreira Goés, de 76 anos, é moradora do bairro da Cidade Velha e costuma todos os anos acompanhar a procissão. Ela diz se sentir muito mexida psicologicamente, porque assim como Nossa Senhora, Benedita também perdeu um filho há dois anos. "Eu sinto as dores que Nossa Senhora sentiu... Sei que as delas foram bem piores, mas perdi muito filho, meu único filho, e isso ainda me machuca muito. Participar é como sentir ele próximo de mim", disse emocionada.

Fiéis estiveram na presença da imagem do Senhor Morto e fizeram suas preces (Sidney Oliveira / O Liberal)

A romaria foi precedida pelo Sermão do Descendimento da Cruz também na Catedral Metropolitan​​a. O Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, realizou a Ação Litúrgica na igreja.