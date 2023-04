Sermão do Descendimento da Cruz: fiéis são levados a refletir sobre ‘dor’ e 'renúncia' de Jesus

A programação da Sexta-feira da Paixão e Morte de Jesus chegará ao fim por volta das 18h desta sexta-feira (7), com a 6ª edição do Sermão do Descendimento da Cruz, pregada pelo diácono Leandro Guerra, da Catedral Metropolitana, na Sé, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. Antes, foi realizada a Liturgia da Paixão, também na Catedral.

O momento do Sermão do Descendimento da Cruz vai relembrar aos fiéis o doloroso momento em que Jesus é retirado da Cruz e colocado no sepulto. A intenção é que cada católico sinta em seu íntimo o mesmo que José de Arimatéia sentiu ao tirar o corpo de Jesus da cruz e a angústia de Nossa Senhora ao ter o filho nos braços e sepultá-lo. Essa prática devocional é antiga e faz parte da programação da Semana Santa da Arquidiocese de Belém desde 2016.

Ainda no sermão, os católicos serão levados a refletir também sobre como tantas mães sentem-se ao receber seus filhos mortos nos braços, vítimas de violência, droga ou acidentes.

Após o Sermão do Descendimento da Cruz, terá a Procissão do Senhor Morto, que estará acompanhada da Imagem de Nossa Senhora das Dores. A procissão tem saída na Catedral e segue até a igreja de São João, também no bairro da Cidade Velha.