Sermão das Sete Palavras, na Capela Santo Antônio, reflete sobre palavras finais de Jesus na cruz

O Sermão das Sete Palavras começou às 12h desta Sexta-Feira Santa, na capela do Colégio Santo Antônio, no centro de Belém. O pregador é o padre João Paulo Dantas, reitor da Reitoria das Mercês. Esse é um momento em que as três horas nas quais Jesus Cristo ficou pregado na cruz antes de morrer. Por essa razão, o evento também é conhecido como "Três Horas da Agonia".

Esse sermão é acompanhado por fiéis que lotam a capela e também pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa. O coral Santa Cecília, sob a regência de Eduardo Nascimento, faz a parte musical da programação. Cada pregador possui um estilo próprio e reflexões distintas sobr cada palavra.

Dom Alberto Taveira Corrêa se pronunciou abrindo a programação. Ele enfatizou que nas Três Horas de duração do sermão é um tempo de escuta de silêncio em que Deus fala à humanidade. A pregação se estenderá até as 15 horas desta Sexta-Feira Santa.

Ao final das Três Horas da Agonia, no fim da tarde, na Catedral de Belém, outras duas celebrações: a missa da Celebração da Paixão do Senhor, às 17h; às 18h, o Sermão do Descendimento da Cruz; e então a Procissão do Senhor Morto.

Fiéis ouvem e refletem sobre as sete palavras a partir do discurso. Cada pregador possui uma abordagem sobre os temas. (Carmem Helena)

Veja quais são as Sete Palavras

1- "Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem"

2- "Em verdade te digo: hoje estarás comigo no Paraíso"

3- "Mulher, eis aí o teu filho; Filho, eis aí a tua mãe"

4- "Eli, Eli, lamá sabactâni? (Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?)"

5- "Tenho sede"

6- "Tudo está consumado"

7- "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito"