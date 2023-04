Encontro das Imagens: Sexta-Feira Santa em Belém tem procissões que relembram a morte de Jesus

A Sexta-Feira Santa, em Belém, começa com um momento icônico nas ruas: a Procissão Encontro das Imagens. Duas romarias saem de diferentes pontos da capital. O Nosso Senhor dos Passos sai da Basílica Santuário de Nazaré às 7h. A Nossa Senhora das Dores parte da igreja de São João Batista, na Cidade Velha, às 8h. Por volta das 10h, as duas imagens se reúnem em frente à igreja de Nossa Senhora das Mercês, no centro comercial. É um momento que representa o encontro de Maria e Jesus, momentos antes do messias da fé cristã ser crucificado.

Não há registros acurados se já havia acontecido antes, mas choveu durante a procissão deste ano e as imagens tiveram de ser cobertas para evitar contato com a chuva.

Com a chuva, as imagens precisaram ser cobertas para evitar contato com a água e possíveis danos (Tarso Sarraf / O Liberal)

LEIA MAIS

Nosso Senhor dos Passos: Jesus Cristo na Viz-Crúcis

A procissão do Nosso Senhor dos Passos acompanha uma imagem quase de tamanho real que representa Jesus carregando a cruz. É uma procissão carregada de simbolismos que representam o lamento, a tristeza e o luto dos seguidores de Cristo que o viam ser conduzido à morte por crucificação. O clima deste dia 7, nublado, frio e com chuva, reforça esses sentimentos. Vários momentos descritos na Bíblia são representados ao longo da romaria. O Senhor dos Passos saiu às 7h10. O trajeto é: avenida Nazaré, avenida Assis de Vasconcelos, rua Gaspar Viana, avenida Presidente Vargas, rua Senador Manoel Barata, travessa Padre Prudêncio e a Igreja das Mercês.

O casal Jaqueline Câmara, 40 anos, e Izaul Câmara, 46 anos, moradores do bairro de em Águas Brancas, em Ananindeua, saíram de casa 6h10 para poder acompanhar a procissão. "Na Semana Santa, todos os momentos são importante, mas na sexta é o principal momento reflexão para os devotos sobre a morte de Cristo. Nos faz pensar em tudo que Jesus passou e também repensamos as nossas atitudes em buscar de nos tornanarmos uma pessoa melhor", disse Jaqueline Câmara.

A procissão do Nosso Senhor dos Passos tem muitos elementos visuais e sonoros que remetem à tristeza e luto, sentimentos dos seguidores de Jesus que acompanhavam a Via-Crúcis (Thiago Gomes / O Liberal)

Nossa Senhora das Dores: Maria, mulher, mãe e humana sofre pelo filho

Nossa Senhora das Dores é a representação de Maria, mãe de Jesus. Na Bíblia, Maria vai ao encontro do santo filho, para estar ao lado dele nos momentos finais. A romaria, saindo da igreja São João Batista, percorre algumas das vias da Cidade Velha e é bem mais curta que a procissão do Senhor dos Passos. Quem acompanha essa procissão, tem momentos mais reflexivos sobre os sentimentos da Virgem de Nazaré como mulher, mãe e humana. Várias pessoas que moram no trajeto da procissão vão para as portas das casas para acompanhar e orar. Devido à chuva, a imagem precisou ser coberta.

O trajeto contempla: travessa Joaquim Távora, rua Dr. Malcher, rua Padre Champagnat até a rua Siqueira Mendes, travessa. Dom Bosco até a Dr. Assis, rua Cap. Pedro Albuquerque até a rua Ângelo Custódio, praça Felipe Patroni, avenida Portugal, rua 16 de Novembro até a Igreja Nossa Senhora das Mercês.

Nossa Senhora das Dores é uma representação de Maria, mãe de Jesus, sofrendo no caminho ao encontro do filho prestes a ser entregue (Tarso Sarraf / O Liberal)

Durante a procissão, são feitas sete paradas, que refletem as sete dores de Maria: 1ª Profecias de Simeão (Lucas 2, 34-35); 2º A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus 2, 13-21); 3º A perda do Menino Jesus no templo (Lucas 2, 41-51); 4º Encontro com Jesus caminhando para a morte (Lucas 23, 27-31); 5º A morte de Jesus na Cruz (João 19, 25-27); 6º Maria recebe o corpo do filho tirado da Cruz (Mateus 27, 55-61); 7º A sepultura de Jesus (Lucas 23, 55-56).

Encontro e sermão ao final das duas procissões

Após o encontro das imagens, haverá o Sermão do Encontro, que, este ano, será proferido pelo padre Francisco Assis Felintro de Oliveira, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. O sermão marca o momento em que a Virgem Maria encontra com seu Filho, carregando a cruz no caminho do Calvário, pelas ruas de Jerusalém, depois de ser flagelado, coroado de espinhos e condenado à morte por Pilatos.

Neste momento reflete o caminho doloroso percorrido por Jesus Cristo junto a Nossa Senhora até o calvário, caminho onde Jesus remiu os nossos pecados e mostrou para a humanidade o maior ato de amor. “O Caminho do Calvário onde Jesus se ofertou por amor, já com o Seu coração depositado em nós, para que alcancemos a vida eterna”, como informa a Arquidiocese de Belém.

Muitos afrorreligiosos acompanham o encontro das imagens e fazem outros ritos específicos no período da Semana Santa, que tem vários elos religiosamente sincréticos (Tarso Sarraf / O Liberal)

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, pouco antes do sermão do Encontro das Imagens, reforçou que a Páscoa é momento de renovação da fé.

"Começamos a páscoa na Quinta-Feira Santa. Primeiro a Páscoa da Ceia. Hoje, a Páscoa da Cruz. No domingo, a Páscoa da Ressureição. Estamos vivendo o coração da fé cristã e enriquecemos com as devoções populares, como o encontro de Jesus com sua mãe no calvário. À tarde, teremos o Sermão das Sete Palavras e então a celebração da morte gloriosa de Jesus, nos preparando para a Vigília Pascal e renovar nosso batismo com a ressurreição", diz o arcebispo.

As imagens se encontraram pouco depois das 10h, ainda com chuva. O Sermão do Encontro este ano foi proferido pelo Padre Francisco Assis Felintro de Oliveira, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Paralelamente, muitos afrorreligiosos participam do encontro das imagens e realizam outros ritos específicos.

Ao final do sermão, às 10h47, as duas procissões tornam-se uma única caminhada que segue até a Catedral Metropolitana de Belém, onde, no fim da tarde, às 17h, dom Alberto Taveira Corrêa conduzirá a Ação Litúrgica da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, em seguida, às 18h, ocorre o Sermão do Descendimento da Cruz, este ano com o Diácono Leandro Guerra. A Sexta-Feira Santa encerra com a Procissão do Senhor Morto.