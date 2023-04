Sexta-Feira Santa: Confira os horários das celebrações da Arquidiocese de Belém

​A Igreja Católica celebra amanhã (7) a Sexta-Feira Santa, um dia considerado de silêncio e oração, reflexão da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesta Sexta-Feira Santa que os católicos relembram os últimos momentos do Senhor, com encontro entre a Virgem Maria e seu Filho, carregando a cruz no caminho do Calvário, as três horas de agonia de Jesus no madeiro, além de sua morte e traslado para o sepulcro. Centenas de fiéis costumam lotar as ruas, capelas e igrejas da Arquidiocese de Belém para o momento de reflexão.

VEJA MAIS

Confira as celebrações desta Sexta-Feira Santa:

• 7h – Procissão do Senhor dos Passos

Local: Basílica Santuário de Nazaré

• 8h – Procissão de Nossa Senhora das Dores

Local: Igreja de São João Batista, na Cidade Velha

• 10h – Sermão do Encontro

Local: Igreja das Mercês

• 12h – Sermão das Sete Palavras

Local: Capela do Colégio Santo Antônio

• 17h – Ação Litúrgica da Paixão do Senhor

Local: Catedral da Sé

• 18h – Sermão do Descendimento da Cruz

Local: Catedral da Sé