Sexta-Feira Santa é o único dia do ano sem missas na Igreja Católica; entenda o motivo

O período da Semana Santa é o mais importante do ano para a Igreja Católica, que celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo, sendo que a Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que não há missas nas igrejas. O motivo é que a data religiosa marca a crucificação de Jesus Cristo e, conforme a tradição cristã, deve ser marcada pelo silêncio, por causa da morte de Jesus.

De acordo com o Santuário Nacional de Aparecida, que atrai milhares de fiéis nesse período, o dia é reservado para a reflexão dos católicos, que aproveitam a oportunidade para agradecer a Jesus Cristo enquanto se aguarda a celebração da ressureição na Páscoa.

"Na Sexta-feira Santa da Paixão vivenciamos o silêncio, a meditação, o agradecimento, a reflexão e a contemplação de Jesus morto na cruz. Ele morreu por nós, para nos salvar de nossos inúmeros pecados", diz mensagem publicada pelo Santuário Nacional de Aparecida.

Em todos os outros dias do ano, inclusive na Semana Santa, as missas são realizadas normalmente.

Em Aparecida, a Sexta Santa é celebrada com a tradicional Via-Sacra no Morro do Cruzeiro ainda durante a madrugada. A programação inclui também uma oração no início da manhã, seguida de “Meditação da Via-Sacra” ao redor do Altar Central. No início da tarde, às 12h, será realizado o ‘Sermão das Sete Palavras’ e depois, às 15h, a celebração da ‘Paixão do Senhor Morto’, com a procissão do Senhor Morto às 18h. Ás 19h30, uma encenação da Paixão de Cristo encerra as celebrações da data.