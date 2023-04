Sermão do Descendimento da Cruz: cristãos refletem sobre o significado do sacrifício de Jesus

O início da noite desta Sexta-Feira Santa (7) foi marcada pela 6ª edição do Sermão do Descendimento da Cruz, pregada pelo diácono Leandro Guerra, na Catedral Metropolitana de Belém, no bairro da Cidade Velha. Seguindo a Liturgia do dia, os cristãos são levados a refletir sobre os dolorosos momento em que Jesus Cristo é retirado da Cruz e colocado no sepulcro.

VEJA MAIS

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o diácono Leandro Guerra afirmou que a descida de Jesus da Cruz é “muito significativa”, pois Ele está machucado, maltratado e pode parecer para muitos que é “um momento de derrota”. Mas, na verdade, Cristo, diz ele, "ensina uma grande mensagem de superação e confiar nos planos de Deus".

“Jesus Cristo nos mostra que somos vitoriosos na cruz. Ele nos salvos e a sua descida é exatamente isso, é a vitória contra o pecado, contra a injustiça. Ele convida a sociedade a olhar não para o mal que o causaram, mas o amor que Ele teve pela humanidade. Cristo não teve autopiedade de si, e sim, decidiu se entregar pelo bem de todos”, explicou o diácono.

Durante o descendimento, a imagem de Jesus é retirada delicada e cuidadosamente, como se fosse o tratamento com o corpo de Cristo. Cada membro é retirado enquanto o sermão é feito.