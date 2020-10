Sesma e CRM vão apurar caso de bebê que teve a perna quebrada na Ordem Terceira

A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Regional de Medicina do Pará informaram nesta terça-feira (20) que vão apurar o caso do bebê que teve a perna quebrada durante o parto realizado no Hospital da Ordem Terceira na última segunda-feira (19). O recém-nascido, que chegou a ter uma parada cardíaca, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital. O quadro é estável, segundo o estabelecimento.

“O Hospital da Ordem Terceira atende de forma complementar ao SUS e regular com a Sesma. Diante dos fatos denunciados, (a secretaria) irá apurar o caso junto ao prestador de serviços”, disse em nota a secretaria. “Em relação ao caso ocorrido no Hospital da Ordem Terceira no dia 18 de outubro, o CRM-PA informa que já instaurou procedimento para apurar o caso”, informou o CRM. Os procedimentos correm em sigilo.

O pai do bebê, o mototaxista Sílvio Nunes das Chagas, registrou nesta trerça-feira um boletim de ocorrência na Seccional do Comércio. O hospital admitiu o ocorrido, afirmando que havia risco de morte iminente para a criança, e que o procedimento adotado pela equipe poderia levar a um trauma na perna ou na bacia.