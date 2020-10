Pai acusa negligência em parto que fraturou a perna de bebê no hospital da Ordem Terceira

“Doutor, e essa perna?” A pergunta foi feita pelo mototaxista Sílvio Nunes das Chagas, 48 anos, ao ver a perna da filha, logo após o parto que resultou em uma fratura do bebê, no último domingo (18), no Hospital da Ordem Terceira, na Campina, em Belém. Nesta terça-feira (20), ele registrou um boletim de ocorrência na Seccional do Comércio, onde denuncia ter havido negligência médica no parto da mãe da criança.

Na manhã desta terça (20), o hospital admitiu o ocorrido, afirmando que havia risco de morte iminente para a criança, e que o procedimento adotado pela equipe poderia levar a um trauma na perna ou na bacia. Segundo diz a Ordem Terceira, a manobra, "feita com cuidado e humanidade", é "um risco que se corre”, e que a opção adotada pelo médico foi para salvar a vida da criança. "Toda decisão tomada pelo corpo clínico da casa visou, acima de tudo, priorizar a vida de cada um de nossos pacientes”, disse o hospital.

'Todos estavam cientes', diz pai de Eloá



“Vínhamos acompanhando a gestação dela, com consultas, exames. Tudo certo. Era pra ela ter a criança com cesárea”, contou o pai do bebê, em entrevista à redação integrada de O Liberal. No boletim de ocorrência, ele informou o seguinte: “Todos estavam cientes que o bebê estava de costas dentro da barriga da mãe e que, possivelmente, precisaria de uma cesariana. Mas o médico de plantão descartou fazer uma cesariana e optou pelo parto normal”, diz o pai da criança, que segue internada na UTI do estabelecimento. Ela teve uma parada cardíaca e seu estado segue estável, disse o hopsital essa terça.

Sílvio contou que, no domingo, às 11h30, a mulher dele, Ana Patrícia Ferreira do Rosário, 39 anos, começou a sentir muitas dores. “Eu a levei para o hospital. O médico examinou ela, e ela estava com 9 centímetros (de dilatação). Isso era 12 horas. O médico saiu para almoçar. Depois, quando estava com 10 centímetros, a técnica ligou para o médico, deu essa informação e ele voltou. Minha mulher ficou gritando de dor das 12 horas até 15h30”, disse.

Silvio contou ainda à polícia que assistiria ao parto e até ficou com a roupa adequada para acompanhar esse procedimento. “Eu fiquei esperando para assistir ao parto”.

'A moça disse que o parto foi muito complicado'



Silvio Nunes contou que, às 15h30, não ouviu mais barulho. “Aí, depois, a moça me chamou. Disse que o parto foi ‘muito complicado’ e que a minha filha tinha ficado dentro da mãe. Quando eu entrei, o médico saiu com a minha desacordada, e a entregou para outra doutora, em outra sala. O médico estava junto. Ela foi reanimada por essa outra doutora. E voltou a respirar”, disse o pai do bebê.

Sílvio afirmou ainda que notou que a perna direita da criança estava jogada pra cima da perna esquerda. “Doutor, e essa perna? O médico disse que fez esse procedimento para salvar a criança”, contou.

Ele acrescentou que a perna da criança está imobilizada. “Agora, ela está respirando normal, mas em observação”, contou, informando que a criança se chama Eloá. Eles moram em Belém. Sílvio explicou que fez o Boletim de Ocorrência e denunciou que houve negligência médica. Ouça o relato do pai:

“O parto dela tinha que ser cesariana. O médico não fez. Fez normal, o que resultou na fratura da perna”, afirmou. Ele disse que os exames da mãe da criança foram feitos na rede pública e, também, em clínicas particulares.

Sílvio Nunes diz que a mãe e a filha estão bem de saúde. Ambas continuam no hospital. O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina (CRM/PA) informou que já instaurou procedimento para apurar o caso. A tramitação informou a nota, corre em sigilo, de acordo com o artigo 1º, do Código de Processo Ético Profissional Médico.