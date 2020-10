Ordem Terceira diz que fratura de criança no parto "pode acontecer" em procedimento para salvar vida

Na manhã desta terça-feira (20), o Hospital da Ordem Terceira divulgou nota se pronunciando sobre a denúncia de uma fratura na perna de um bebê, ocorrida em um parto realizado no hospital neste domingo (18). Na nota, o hospital ratifica que toda decisão tomada pelo corpo clínico da casa visou, acima de tudo, “priorizar a vida de cada um de nossos pacientes”. A nota operatória foi redigida pós cirurgia pelo obstetra responsável pelo referido parto.

Segundo diz o hospital, diante da dificuldade da situação e de variáveis – “a idade da parturiente, terceiro parto da mesma, dilatação completa, bolsa protusa, constatação de mecônio em líquido aminiótico (fato que constata feto já em sofrimento) - a equipe optou pelo parto normal.

A paciente chegou ao hospital com indicação para cesárea. Antes, ela passou por um exame para saber as condições reais em que se encontrava, diz a Ordem Terceira. Ainda segundo o hospital, o obstetra responsável pelo referido parto viu que a mãe estava com dilatação total. O feto estava com taquicardia, indicativo para sofrimento do feto. A paciente tem mais de 40 anos, era o terceiro parto (os outros dois foram normais). Ela é hipertensa.

Criança corria risco, diz hospital



Segundo afirmou o hospital, havia risco de morte iminente para a criança. O estabelecimento disse ainda que a criança ficou presa no canal vaginal. E, ao fazer a manobra, para soltá-la do canal vaginal, o médico teve que girar a criança. Foi, nesse momento, diz o Hospital da Ordem Terceira, que houve o traumatismo na perna direita. Durante esse procedimento, esse trauma pode ocorrer na perna ou na bacia, sustenta a nota do estabelecimento.

“Essa manobra foi feita com cuidado e humanidade. Mas esse é um risco que se corre”, afirmou o hospital. Segundo a casa, a opção adotada pelo médico foi para salvar a vida da criança.

O Hospital da Ordem Terceira diz que a mãe e a filha passam bem. Ele confirma que a criança teve uma parada cardíaca e ainda está na UTI, mas está estabilizada.

Ainda segundo o hospital, a venerável Ordem Terceira de São Francisco, instituição centenária, responsável por mais de 200 partos por mês, confia em seu corpo clínico e em sua equipe de saúde. “E, portanto, entende que a decisão tomada foi acertada, visto que a vida da criança foi a razão principal da escolha pelo tipo de parto a ser executado”.

A redação integrada de O LIberal Segue apurando o caso. Acompanhe.