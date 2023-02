Samaumeira da Praça Santuário: pedaços da árvore são distribuidos gratuitamente à população

Durante os trabalhos de recolhimento dos pedaços da samaumeira que caiu na manhã de segunda-feira (6), na Praça Santuário, a equipe de poda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), da Prefeitura de Belém, atendeu a apelos sentimentais e distribuiu gratuitamente pedaços do vegetal nesta terça-feira (7). Uma pequena fila de populares interessados chegou a se formar na lateral da praça pela manhã. Já no período da tarde, poucas pessoas chegavam ao local buscando por uma tábua cortada dos galhos.

A aposentada Aracilda da Silva, de 66 anos, é moradora do bairro da Sacramenta, mas circula diariamente pelas ruas no entorno da Praça Santuário. Ela conta que se sentiu muito triste com o ocorrido, por se tratar de uma árvore tão bonita, mas acredita que o vegetal seja capaz de realizar “milagres” já que viveu tantos anos sob o mando de Nossa Senhora de Nazaré, motivo que a fez ir até o local para garantir um pedaço da samaumeira.

“Quando caiu que passou na televisão comentei com o meu marido que tinha caído próximo do lugar onde fica a santa. Eu acredito que ela pode fazer milagre, que seja poderosa também pra cura. Quando foi hoje eu vim aqui pegar ao menos um pedacinho e ainda vou repartir com outras pessoas”, revela.

VEJA MAIS

Devota de Nossa Senhora, a figurinista Rosilene Santos, de 52 anos, é moradora do bairro de Nazaré e fez questão de garantir algumas tábuas tiradas dos galhos espalhados pelo chão para confeccionar um altar para imagem da santa padroeira dos paraenses e assim eternizar a árvore centenária que era um dos símbolos da Praça Santuário.

"Pra mim ela é a árvore-mãe da natureza, assim como Nazinha, que também é a mãe de todos os paraenses, então elas juntas fortalecem a nossa fé. Por isso, quando soube que estavam distribuindo pedaços dessa árvore tão linda, eu corri pra cá pra pegar meu exemplar e levar pra casa como recordação, pela importância dela, pela história que ela carregou durante anos. Isso pra mim é um pedaço de respeito, não só um souvenir, como algumas pessoas estão achando”, destaca.

A Prefeitura de Belém tomou conhecimento que pessoas não autorizadas estariam comercializando pedaços do vegetal. Sabendo disso, a gestão municipal afirmou que não corrobora com a comercialização de pedaços da samaumeira e ressaltou, inclusive, que a comercialização ilegal de madeira constitui crime ambiental passível de punição administrativa e criminal.

Mais uma tentativa

Ainda nesta terça-feira, a prefeitura municipal, por meio da Semma, realizou mais uma tentativa de salvar a vida da samaumeira na Praça Santuário. Agora, a Semma realiza outra poda drástica na esperança de que a samaumeira rebrote, isto é, ganhe vida novamente. Caso não ocorra o esperado, o vegetal será retirado por completo e uma nova samaumeira será plantada no local.

"Atendendo à preocupação dos belenenses, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, do ponto de vista técnico e científico, para que a histórica samaumeira, que sofreu com a queda de um dos seus galhos, continue pulsando no coração da nossa cidade", afirma o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

O órgão explica que, desde 2013, vem acompanhando a samaumeira. Naquela época, foi contratada uma empresa paulista especializada para utilizar um aparelho ultrassônico, que constatou que o interior do vegetal já estava oco, comprometendo, assim, a saúde da árvore frondosa.

Por se tratar de um patrimônio da cidade e para tentar salvar a árvore, a Semma, na época, também realizou uma poda drástica para estimular o processo de regeneração, que fez prolongar a vida do vegetal por mais dez anos.