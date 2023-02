Diretoria da Festa de Nazaré avalia prejuízos pela queda de parte da árvore na Praça Santuário

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), responsável pela administração da Praça Santuário, informa, por meio de nota, que os prejuízos causados pela queda de parte da samaumeira na manhã de ontem, 6, estão sendo avaliados e que solicita apoio à Prefeitura de Belém para realizar o serviço de recuperação da praça.

Galhos da samaumeira na Praça Santuário caíram ontem, pela manhã, causando alguns estragos à estrutura da praça e assustando as pessoas próximas ao local. Não houve nenhum ferido. Após avaliação do incidente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou, no início da noite, que fará uma tentativa de salvar a árvore, por meio de uma "poda drástica" na esperança de que a samaumeira ganhe vida novamente.

A prefeitura explicou que, desde 2013, vem acompanhando a samaumeira. Naquela época, foi contratada uma empresa paulista especializada para utilizar um aparelho ultrassônico, que constatou que o interior do vegetal já estava oco, comprometendo, assim, a saúde da árvore frondosa. Entretanto, uma poda drástica feita àquela época conseguiu dar uma sobrevida à planta de mais 10 anos.

Expectativa de vida

Segundo o diretor do Departamento Áreas Verdes Públicas da Semma, Kayan Rossy, na natureza a expectativa de vida das samaumeiras é de 500 anos. Já em centros urbanos, essa expectativa se reduz para 120 anos.

"A árvore em questão estima-se que possui de 150 a 200 anos, ou seja, o vegetal localizado na praça Santuário já está em final de vida, prolongada pela Semma por do simbolismo que tem para a cidade", informa.