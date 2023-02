Queda de samaumeira: Semma tenta salvar vida de árvore na praça Santuário

Após a queda dos galhos de uma samamueira, no bairro de Nazaré, na manhã desta segunda-feira (6), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), informou na noite de hoje que tenta, mais uma vez, salvar a vida da árvore. Agora, a pasta deverá realizar outra poda drástica na esperança de que a samaumeira rebrote, isto é, ganhe vida novamente. Caso não ocorra o esperado, o vegetal será retirado por completo e uma nova samaumeira será plantada no local.

De acordo com a prefeitura, desde 2013, a Semma vem acompanhando a samaumeira, localizada na praça Santuário. Naquela época, foi contratada uma empresa paulista especializada para utilizar um aparelho ultrassônico, que constatou que o interior do vegetal já estava oco, comprometendo, assim, a saúde da árvore frondosa. Por se tratar de um patrimônio da cidade e para tentar salvar a árvore, a Semma, na época, realizou uma poda drástica para estimular o processo de regeneração, que fez prolongar a vida do vegetal por mais dez anos.

Trânsito

O trânsito na avenida Generalíssimo Deodoro, entre a avenida Nazaré e a avenida Brás de Aguiar, ficou interditado desde que ocorreu a queda do galho. Por volta das 16h de hoje (6), uma das duas pistas já foi liberada para a circulação dos condutores de veículos, tendo acompanhamento e orientação dos agentes de trânsito da Prefeitura de Belém.

Expectativa de vida

Segundo o diretor do Departamento Áreas Verdes Públicas da Semma, Kayan Rossy, na natureza a expectativa de vida das samaumeiras é de 500 anos. Já em centros urbanos, essa expectativa se reduz para 120 anos.

"A árvore em questão estima-se que possui de 150 a 200 anos, ou seja, o vegetal localizado na praça Santuário já está em final de vida, prolongada pela Semma por do simbolismo que tem para a cidade", informa.

Podagem do vegetal

Sobre as denúncias de descaso e falta de podagem na árvore em tela, a Semma afirma que realiza o procedimento de poda em árvores da cidade quando a equipe técnica da Secretaria identifica, por meio de análise técnica, a necessidade. Seja essa necessidade justificada para equilibrar ou livrar de pragas e doenças o vegetal.

No caso da samaumeira da praça Santuário, "a necessidade de poda não foi identificada pela equipe técnica da Semma na última vistoria realizada na árvore, em outubro de 2022", afirma o diretor.