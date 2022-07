Saída de Belém tem grande movimentação na rodovia BR-316 nesta quinta

A movimentação na saída de Belém foi intensa no final da tarde desta quinta-feira (14), com registro de congestionamento na BR-316 na altura do viaduto do Coqueiro. Os motoristas que passavam na área tiveram que ter paciência para enfrentar o trânsito lento às vésperas do terceiro final de semana de veraneio.

Os motoristas que chegavam no km 3 da rodovia, próximo à passarela em frente ao campus de uma universidade, no município de Ananindeua, tinham que encarar um fluxo intenso de carros particulares, ônibus e caminhões que deixaram o trânsito bastante lento. O congestionamento se estendia até a altura do km 6.

Quem trafegava pelas avenidas Mario Covas e João Paulo II, sentido viaduto do Coqueiro, também enfrentou lentidão no trânsito. O motorista de caminhão Sérgio Costa contou que antecipou a viagem para evitar congestionamentos, mas foi surpreendido pelo grande movimento. Ela tentava acessar a BR-316 pela avenida Mario Covas.

"Acho que, assim como eu, muita gente se antecipou pra sair da cidade em direção às praias. Esse trecho é bem complicado e amanhã com certeza vai estar pior", comentou.

Foi o caso da veterinária Suyane Neves, que preferiu sair da capital paraense antes de sexta-feira em direção ao nordeste do estado. "Eu já imaginava que o trânsito estaria complicado, muita gente já está saído de Belém para as praias. Não tem jeito, como essa é a única saída o jeito é ter paciência".