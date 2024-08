Saiba onde fazer o teste para diagnóstico de Mpox em Belém

Pessoas com sintomas suspeitos de Mpox podem contar com três unidades de referência para diagnóstico e tratamento da doença em Belém. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já registrou dois casos de Mpox este ano (em 2023 foram 32) e afirma que já existe um plano de contingência elaborado. Atualmente, a doença é considerada emergência sanitária internacional.

As unidades de referência para diagnóstico e tratamento da Mpox são: o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Belém, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Icoaraci e a UBS do Satélite.

A Sesma afirma que o atendimento é realizado em portas abertas, sem necessidade de agendamento, e está disponível para toda a população que apresente algum sinal ou sintoma da doença. Pacientes também podem ser encaminhados pelas UBS, Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Hospitais Pronto-Socorro Municipal.

As unidades de referência contam com equipes especializadas para esses atendimentos. Caso o paciente não tenha possibilidade de locomoção, uma equipe pode ir até a residência para realizar o teste e acompanhar o tratamento. O horário de atendimento é das 8h às 17h. Para ser atendido, é necessário apresentar o cartão SUS, comprovante de residência, RG e CPF.