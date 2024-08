Ministério da Saúde instala ‘Centro de Operações de Emergência em Saúde’ para Mpox

O Ministério da Saúde instalou, nesta quinta-feira (15/08), o Centro de Operações de Emergência em Saúde para coordenar ações de resposta à Mpox no Brasil. A decisão ocorreu após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar emergência de saúde pública global devido à doença, chamada popularmente de varíola dos macacos.

O centro deve reforçar a vigilância e o planejamento relacionado à mpox e coordenar as ações de resposta para que o país não seja pego de surpresa em caso de uma epidemia mundial.

Embora o Brasil apresente estabilidade de casos da doença desde o início de 2023, entre as medidas que serão adotadas estão a aquisição de testes de diagnóstico, alerta para viajantes e atualização do plano de contingências. Atualmente, não há previsão de vacinação em massa contra a Mpox no Brasil.

A vacinação contra a Mpox foi iniciada em 2023, durante a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, com o uso provisório da vacina liberado pela Anvisa, priorizando a proteção das pessoas com maior risco de evolução para formas graves da doença. Desde o início da vacinação, mais de 29 mil doses foram aplicadas.

Risco

O diretor do Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente transmissíveis, Draurio Barreira, explicou porque a situação na África preocupa.

"Nessa época de globalização em que vivemos, ter um caso na África, na Ásia, ou em qualquer lugar da Oceania, significa um risco de que isso se torne rapidamente uma epidemia global. Falando um pouco sobre o Brasil, temos uma atenção muito especial em relação a mpox porque, no início da epidemia em 2022, os dois países mais acometidos, não apenas por uma questão de valores absolutos, mas também pela incidência, foram os Estados Unidos e o Brasil".

No pico de emergência global em 2022, o Brasil teve quase 12 mil casos confirmados. Este ano, foram notificados 709 casos confirmados ou prováveis. Da lá pra cá, foram registrados 16 mortes, sendo a mais recente em abril de 2023