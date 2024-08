Curto-circuito: veja como evitar que esse tipo de acidente elétrico ocorra em casa

Um curto-circuito em uma farmácia na Avenida Padre Bruno Chechi, no bairro do Coqueiro, em Belém, chamou atenção de pessoas que trafegavam pela área, na manhã da quarta-feira (14/08). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as chamas foram controladas e que não houve feridos. Os casos desse incidente elétrico, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais, têm se tornado cada vez mais frequentes, colocando em risco a segurança de diversas pessoas todos os dias. O curto-circuito pode causar incêndios, choques elétricos e danos materiais consideráveis. Para evitar prejuízos materiais e também à saúde, o engenheiro eletricista Vanderson Carvalho de Souza orienta cuidados para serem tomados em casa.

Um curto-circuito ocorre quando há a passagem da corrente elétrica por um caminho não intencional e de baixa resistência em uma instalação elétrica. Isso pode ocorrer quando dois pontos energizados com tensão diferentes entram em contato. Segundo Vanderson Souza, alguns atos podem ocasionar o incidente. “É preciso se atentar ao dimensionamento da instalação incompatível com carga, execução da instalação de forma inadequada, uso de materiais de baixa qualidade, sobrecarga nos circuitos elétricos, inclusive tomadas e falta de manutenção da instalação.

Ainda segundo o engenheiro eletricista, o curto-circuito pode ser originado a partir de qualquer ponto de uma instalação elétrica. Entretanto, quando há aumento de carga desacompanhada de uma verificação da qualidade e capacidade da instalação para suportar essa nova carga, o risco de curto-circuito aumenta significativamente. “Um exemplo são os ares-condicionados e chuveiros elétricos. Esses equipamentos precisam de circuitos exclusivos para funcionarem adequadamente. Mas, na prática, muitos usuários adquirem o aparelho e conectam na tomada mais próxima, o que introduz um risco elevado de curto-circuito na instalação. A falta de manutenção nos eletrodomésticos também causa muitos eventos de curto-circuitos”, alerta Vanderson.

O engenheiro destaca que o aquecimento excessivo e mal funcionamento de um eletrodoméstico é um dos sinais que ele pode estar prestes a ocasionar um curto-circuito. No entanto, é possível evitar acidentes. “Para prevenir, é necessário usar materiais elétricos de boa qualidade; não violar o medidor da concessionária e nem fazer ligação clandestina; e não conectar múltiplos equipamentos na mesma tomada. Ao adquirir um equipamento novo como ar-condicionado, chuveiro elétricos, airfryer, forno micro-ondas, deve-se verificar se o cabeamento é capaz de suportar essa nova carga.

Ele também alerta para uma situação que pode gerar um incêndio na residência. “Quando um disjuntor atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola)”, finaliza o especialista Vanderson Souza.