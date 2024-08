Inscrições estão abertas para a 51ª Grande Coleta de Emaús; veja como participar

Com a meta de arrecadar 6.500 objetos e mobilizar mil pessoas, a 51ª Grande Coleta de Emaús será realizada no próximo dia 29 de setembro, em Belém, de 8 às 17 horas. O tema deste ano é “Vivendo o presente, projetando o futuro: cuidar do meio ambiente é defender crianças, adolescentes e jovens”.

Para cumprir os 30 roteiros de coleta pela cidade, a campanha vai precisar de 35 caminhões, que são doados por empresários. A novidade deste ano é a visita a sete condomínios, cujos nomes ainda estão sendo definidos. No ano passado, a Grande Coleta de Emaús mobilizou 700 pessoas e arrecadou 5.800 itens.

Coordenadora da Grande Coleta de Emaús 2024, Mailde Santos disse que ainda estão sendo definidos os bairros pelos os quais vão passar os voluntários da campanha. Mas já está certo que a coleta vai ocorrer no Marco, Pedreira, conjuntos Maguari e Cohab, ambos em Icoaraci, e conjunto Tapajós, no Parque Verde.

Ela explicou que o objetivo dessa arrecadação é garantir a sustentabilidade institucional. “Todo objeto que a gente arrecada nesse dia nós colocamos num feirão que acontece aqui (em Emaús, no Bengui), toda quarta-feira”, disse.

O feirão funciona toda quarta-feira, de 8h30 às 12 horas. “É para qualquer pessoa que tenha a necessidade de uma mesa, de um fogão, de uma geladeira, de roupas, de sapatos, de brinquedos. Esses objetos são vendidos com um preço bem acessível”, afirmou Mailde Santos.

Ela ressalta que a grande coleta deste ano tem um papel especial: a COP 30, que será realizada ano que vem, em Belém, vai tratar de meio ambiente. “O Movimento de Emaús já faz esse papel importantíssimo no município de Belém. Há mais de 50 anos, o movimento já vislumbrava essa questão do meio ambiente. Então essa contribuição efetiva de solicitar para a sociedade o objeto que não tem utilidade lá no seu lar vem para o movimento com esse objetivo de reuso”, afirmou.

O feirão de Emaús é realizado toda quarta-feira, de 8h30 às 12 horas, na sede da instituição, no Bengui (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O objeto que é doado precisa ser de qualidade e estar em bom estado de conservação. “Não é descartar o que não quer mais”, disse. “Mas, mesmo assim, tem ano que a gente chega a descartar quatro toneladas de objetos que, na hora da triagem, a gente vê que não serve para o movimento e nem para uma outra família”, disse.

Se esses itens não fossem arrecadados por Emaús, provavelmente iriam contaminar o meio ambiente, sendo descartados em canais e ruas. “Nesse sentido, o movimento é pioneiro nessa responsabilidade com o meio ambiente”, afirmou Mailde Santos. “A gente entende que, se nós não cuidarmos desse ambiente, não teremos jovens saudáveis”, acrescentou. O movimento foi fundado por padre Bruno Sechi, cujo legado continua inspirando “Emaús”.

Ele faleceu em 2020. O movimento existe há 53 anos e a grande coleta, há 51. A missão institucional do Movimento de Emaús, que atende 600 crianças, adolescentes e jovens, é lutar pela defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente em situação de risco pessoal e social e de exclusão social na região Amazônica.

Serviço:

51ª Grande Coleta de Emaús

Dia: 29 de setembro, de 8 às 17 horas, pelas ruas de Belém

O que doar:

Utensílios domésticos de qualidade (cama, mesa e banho), materiais de escritório (mesas, cadeiras, armários), brinquedos, roupas, ar-condicionado, computadores, celulares. OBS: os objetos devem estar em condições de uso.

Já estão abertas as inscrições para participar da campanha:

Para se inscrever como voluntário (a), você só precisa preencher o formulário no link abaixo:

https://forms.gle/C3CB5Ei7BiF7J8Vi8

Como ajudar:

Se você é empresário, gestor ou proprietário que tenha condições de ceder caminhões para o dia da Grande Coleta de Emaús entre em contato com o movimento pelo número (91) 98170-8721 (é o WhatsApp da Grande Coleta) ou pelo e-mail grandecoleta@movimentodeemaus.org