Grande Coleta de Emaús completa 50 anos e ganha as ruas, neste domingo (24)

Os belenenses terão a oportunidade de exercer a solidariedade neste domingo (24), das 8h às 17h, por meio da entrega de donativos na Grande Coleta do Movimento República de Emaús (MRE) e ainda entrar para a história. Isso porque a Grande Coleta atinge, no dia de hoje, a marca de 50 anos de atividades, como parte de uma ONG idealizada e criada pelo padre Bruno Sechi em 1970. Padre Bruno faleceu aos 80 anos de idade em 29 de maio de 2020, mas deixou um legado de solidariedade que tem continuidade pelos integrantes desse Movimento. Para a arrecadação de material apto para ser recuperado e colocado à venda, com a renda sendo revertida para os projetos e ações sociais da instituição, a coleta contará com três pontos de entrega/drive-through e 20 roteiros.

Esses pontos de arrecadação/drive through abrangem: a antiga sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca Emaús), na travessa Dom Romualdo de Seixas, 918, no bairro do Umarizal; Escola Salesiana do Trabalho, na avenida Pedro Miranda, 2403, no bairro da Pedreira; na sede do Movimento República de Emaús, na avenida Padre Bruno Sechi, 17, no bairro do Bengui.

A Grande Coleta terá como roteiro: conjuntos Maguari, Tapajós, Pedro Teixeira, Satélite, Costa e Silva, Gleba I (Nova Marambaia), Conjunto Gleba II (Nova Marambaia), Gleba III (Nova Marambaia), Médici I, Médici II, Marex, Providência, Mendara, Euclides Figueiredo, Pedreira, Umarizal, Telégrafo, travessa Berredos (Distrito de Icoaraci).

A semana foi de preparativos na sede do Movimento República de Emaús para a Grande Coleta, neste domingo (24) (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Como informa Tássia Alves, coordenadora da 50ª Grande Coleta de Emaús "é um momento muito especial e simbólico para a nossa instituição, envolve a participação de ex-coordenadores, ex-voluntários, antigos voluntários; completamos 50 anos de participação desses membros como mobilização social em prol da causa da infância e da juventude, em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes". "É muito gratificante participar desse momento, com o apoio do Movimento República de Emaús", destaca.

Tássia Alves: contribuição dos belenenses na Grande Coleta serve para manter projetos sociais do MRE (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O Movimento República de Emaús atende em torno de 800 crianças, adolescentes e jovens e, incluindo suas famílias, 1.200 pessoas por ano. "É importante frisar que não é um puro atendimento, mas envolvidas num processo de protagonismo social", ressalta Georgina Kalife Cordeiro, professora universitária e coordenadora geral do MRE.

Georgina Kalife Cordeiro: ações pela cidadania de crianças e adolescentes na periferia de Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Mobilização

Mais de 800 voluntários irão atuar na arrecadação de donativos, distribuídos em 20 equipes externas, com 25 caminhões, nas ruas de Belém, e equipe interna que receberá as doações na sede da instituição. Serão três pontos de drive-through. As equipes de voluntários percorrerão 20 roteiros da Grande Coleta na cidade. Essas visitam as casas, chamam os moradores e informam sobre o trabalho dos voluntários devidamente uniformizados, identificados e terão coordenadores de referência (em cada uma). As equipes organizarão o material doado nos caminhões.

"As crianças atendidas no Movimento de Emaús, tanto na promoção de atividades de arte educação, lazer e esporte, quanto na defesa jurídica dos seus direitos, são todas de famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, são crianças de baixa renda, moradoras de periferia, da área de ilhas de Belém. Temos crianças de Outeiro e de outros espaços, crianças de casas em palafitas e outras. Além dos processos formativos, nós temos o programa de aprendizagem que também tem entre seus critérios o atendimento de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, egressos de escola pública", relata Tássia Alves.

Doações serão armazenadas no galpão da sede do Movimento República de Emaús, no Bengui (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Entre os educadores voluntários existem vários que passaram pelo processo de atividades sociopedagógicas e de arte, que foram aprendizes em empresas (carteira assinada), ingressaram no ensino superior, graduaram-se e retornaram ao Emaús para contribuir com as ações sociais. "O padre Bruno em todos os momentos, não somente na Grande Coleta, sempre foi muito participativo em todas as ações, nas decisões, na organização da instituição, no acompanhamento das atividades. Na apresentação das crianças, ele sempre prestigiava, acompanhava ao máximo as atividades. No dia da Grande Coleta, ele estava sempre animado, fazendo a fala de início, acompanhando até o final do dia, era um momento de felicidade para os voluntários quanto para ele", salienta Tássia.

Dignidade

Padre Bruno Sechi costumava enfatizar em seus pronunciamentos a palavra "dignidade" ao se referir a crianças e adolescentes que moram na periferia de Belém. E é nesse sentido que a Grande Coleta serve de ponte para o futuro para muitos desses moradores, retirando-os da situação de trabalho e moradia de rua, abuso e exploração sexual. Esse enfrentamento envolve três grandes frentes de trabalho ou expressões do Movimento, como destaca a professora universitária Georgina Kalife Cordeiro, do MRE: a expressão Campanha de Emaús, a expressão Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e a expressão República do Pequeno Vendedor.

Padre Bruno Sechi: mobilização por uma vida digna a crianças e adolescentes da periferia de Belém (Foto: Cláudio Pinheiro / Arquivo O Liberal)

A Campanha de Emaús abarca a Grande Coleta, com uma formação de pessoas sobre os direitos e defesa de cidadãos mirins a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e ainda a realização das feiras para moradores de baixa renda com o material doado, na venda a preços simbólicos. "As doações recebidas representam uma forma de adesão que dão sustentabilidade financeira para continuarmos o trabalho que se desenvolve nas expressões que trabalham direto com as crianças, adolescentes, jovens e suas famílias", pontua Georgina.

O Cedeca-Emaús atua no combate à violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, atuando, inclusive, com famílias de jovens vítimas de violência em suas comunidades. Desenvolve dois projetos, um em parceria com o poder público através da Secretaria De Igualdade Racial e Direitos Humanos e o Projeto Amazônia Viva, com formações em grupos nas comunidades periféricas.

A República do Pequeno Vendedor desenvolve ações de promoção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens por meio dos programas: o de Socialização e Centro de Promoção ao Trabalho (CPT). A Socialização por meio das artes, abrangendo cursos de iniciação musical e teatro; esportes.

O Centro de Promoção ao Trabalho, com ações voltadas à capacitação e profissionalização, como o Programa de Aprendizagem em convênio com diversas empresas, envolvendo adolescentes de 14 a 17 anos, promove capacitação profissional na área das tecnologias via Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), para adolescentes e jovens de 14 a 29 anos, e oportuniza cursos de incentivo à

geração de renda a familiares das crianças adolescentes e jovens envolvidos nas atividades e pessoas da comunidade do entorno.Informações sobre a Grande Coleta e para ser sócio do MRE: 98170-8721.

Confira o que pode e o que não pode ser doado na Grande Coleta:

O que pode ser doado:

- Material de informática

- Instrumentos musicais

- Brinquedos

- Sapatos, roupas, acessórios em geral

- Móveis em estado de uso

- Eletroeletrônicos, eletrodomésticos

- Material escolar

O que não pode ser doado na coleta:

- Impressoras a jato de tinta

- Vidro, papelão, livros, papel

- Móveis que não estejam em estado de uso ou molhados



Pontos de entrega de donativos/drive-through:

- Antiga sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-Emaús), na travessa Dom Romualdo de Seixas, 918, no bairro do Umarizal

- Escola Salesiana do Trabalho, na avenida Pedro Miranda, 2403, no bairro da Pedreira

- Sede do Movimento República de Emaús, na avenida Padre Bruno Sechi, 17, no bairro do Bengui

Roteiro da Grande Coleta de Emaús:

- Conjuntos Maguari, Tapajós, Pedro Teixeira, Satélite, Costa e Silva, Gleba I (Nova Marambaia), Conjunto Gleba II (Nova Marambaia), Gleba III (Nova Marambaia), Médici I, Médici II, Marex, Providência, Mendara, Euclides Figueiredo

- Pedreira, Umarizal, Telégrafo, travessa Berredos (Distrito de Icoaraci)

Fonte: Movimento República de Emaús