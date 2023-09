Grande Coleta de Emaús mantém projetos e ações sociais na periferia de Belém

A partir dos anos 1970, o padre Bruno Sechi iniciou um trabalho que trouxe à tona a realidade dura de crianças e adolescentes que vendiam sacos plásticos em feiras e mercados na Cidade de Belém e até moravam nas ruas, constituindo-se nos primeiros passos do Movimento República de Emaús (MRE). O Movimento está prestes a completar 53 anos em 12 de outubro de 2023. Padre Bruno faleceu em 29 de maio de 2020, aos 80 anos de idade. No entanto, o trabalho dele tem continuidade pelos integrantes do MRE, para manter projetos sociais em prol de crianças e adolescentes da periferia de Belém. São atendidas 1.200 pessoas por ano, incluindo 800 crianças, adolescentes e jovens e as famílias deles. E uma ferramenta estratégica para a manutenção dessas ações é a Grande Coleta de Emaús, cuja 50ª ocorrerá neste domingo (24), das 8h às 17h, nas ruas de Belém. Serão mobilizados mais de 800 voluntários em 20 roteiros e três pontos de entrega/drive-through.

As iniciativas de cunho social do MRE envolvem a Campanha de Emaús, configurada, basicamente, na Grande Coleta anual de material para reuso e venda a preços simbólicos para comunidades de baixa renda. A renda obtida é, então, destinada para as ações sociais. Outra frente de atuação é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-Emaús), com atuação no enfrentamento de situações contra a integridade de meninos e meninas e famílias.

Já a República do Pequeno Vendedor atua na promoção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. Para isso, conta com os programas: o de Socialização, por meio das artes, reunindo cursos de iniciação musical e teatro, e também por meio do esporte.

Outro programa da República é o Centro de Promoção ao Trabalho (CPT). Esse centro visa a capacitação e profissionalização, ofertando o Programa de Aprendizagem em convênio com empresas e envolvendo adolescentes de 14 a 17 anos. O CPT promove a capacitação profissional na área das tecnologias via Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), para adolescentes e jovens de 14 a 29 anos, e oportuniza cursos de incentivo à geração de renda a familiares das crianças adolescentes e jovens envolvidos nas atividades e pessoas da comunidade do entorno.

De coração

Aos 71 anos de idade, Maria de Lourdes Silva, atua como voluntária "desde quando o padre Bruno era a Escola Salesiana do Trabalho". Ela está na Grande Coleta há 30 anos. "É um trabalho que eu e minhas amigas e amigas abraçamos e contamos, inclusive, com a participação importante do pessoal da Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição (do bairro Castanheira) há dez anos", declara Lurdinha, como Maria de Lourdes é conhecida.

Essa turma é quem garante lanches, refeições e o sopão para quem trabaha na Grande Coleta de Emaús. É uma atividade que envolve esses dias que antecedem o evento do MRE. "Fazemos de coração", ressalta Lurdinha, emocionada.

A Grande Coleta de Emaús será realizada neste domingo (24), das 8h às 17h. Informações sobre a programação podem ser obtidas por meio do número 98170-8721.

Pontos e roteiros

Os pontos de arrecadação/drive-through são: a antiga sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-Emaús), na travessa Dom Romualdo de Seixas, 918, no bairro do Umarizal; Escola Salesiana do Trabalho, na avenida Pedro Miranda, 2403, no bairro da Pedreira; na sede do Movimento República de Emaús, na avenida Padre Bruno Sechi, 17, no bairro do Bengui.

Os roteiros da Grande Coleta são: conjuntos Maguari, Tapajós, Pedro Teixeira, Satélite, Costa e Silva, Gleba I (Nova Marambaia), Conjunto Gleba II (Nova Marambaia), Gleba III (Nova Marambaia), Médici I, Médici II, Marex, Providência, Mendara, Euclides Figueiredo, Pedreira, Umarizal, Telégrafo, travessa Berredos (Distrito de Icoaraci).

Podem ser doados: material de informática, instrumentos musicais, brinquedos, sapatos, roupas, acessórios em geral, móveis em estado de uso, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, material escolar.

Não podem ser doados: impressoras a jato de tinta, vidro, papelão, livros, papel e móveis que não estejam em estado de uso ou molhados.