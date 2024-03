Saiba como conduzir moto na chuva com mais segurança para evitar acidentes

Conduzir motocicletas em Belém, no período chuvoso, aumenta o risco de acidentes. É que a chuva reduz a visibilidade do motociclista e há, também, buracos nas vias. Não há números específicos sobre acidentes no período chuvoso, que, geralmente, vai de dezembro a maio na capital.

Motociclista no alagamento, em Belém. (Ivan Duarte / O Liberal)

Mas a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informou que, de acordo com o Relatório Estatístico de Acidentes de Trânsito em Belém, produzido pelo órgão, a partir de dados do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), foram registrados 3.625 sinistros envolvendo motocicletas no ano de 2022, que resultaram em 2.906 feridos e 70 óbitos. Já em janeiro de 2023, foram registrados 245 sinistros envolvendo motociclistas, com 210 feridos e 6 óbitos.

A autarquia afirmou que ainda está consolidando, junto ao Detran, os dados de sinistros de trânsito ocorridos de fevereiro a dezembro de 2023. E que o relatório não possui o recorte de sinistros por bairro.

Conduzir motocicletas em Belém, no período chuvoso, aumenta o risco de acidentes (Igor Mota/O Liberal)

Especialista em trânsito, Rafael Cristo disse que os condutores de motos devem ficar atentos às condições adversas do trânsito. “Nesse período chuvoso, aparecem inúmeros buracos nas vias. Então, o condutor de motocicleta tem que estar preparado para essas condições adversas”, afirmou.

Com a chuva, a visibilidade fica reduzida. E, dependendo do volume de água, recomenda-se que o motociclista pare, de preferência em um local seguro, até para não colocar em risco sua integridade física - assaltos, por exemplo. "Com chuva e buracos nas vias, o risco de uma queda é muito grande”, observou Cristo. É preciso, portanto, redobrar a atenção. É importante verificar a previsão do tempo para aquele dia. Também é mais seguro trafegar pela faixa de trânsito, afirmou o especialista.

O autônomo Dyuan Silva, 33 anos, disse que, na chuva, redobra a atenção no trânsito (Igor Mota/O Liberal)

Autônomo redobra atenção durante a chuva

O autônomo Dyuan Silva, 33 anos, disse que, na chuva, redobra a atenção no trânsito. Reduz a velocidade e mantém o foco no asfalto. "Belém é uma cidade que alaga muito, e é preciso ter muito cuidado com os buracos que ficam submersos e a gente não enxerga. Alguns companheiros meus que usam moto já caíram de moto porque não viram o buraco, que estava alagado”, contou.

Dyuan também não anda muito próximo aos veículos, principalmente os mais pesados. “Eu, brinco dizendo que todo condutor precisa prevê o futuro, analisando o trânsito e não esperar que aconteça o pior para, depois, querer tomar uma atitude”, contou. Ele afirmou ainda ser importante a manutenção do veículo, verificando pneus e freio.

O prestador de serviços Iradil Nogueira, 48 anos, também a moto em seu trabalho. Para ele, a atenção está em primeiro lugar. "Se não tiver atenção, a gente não vai longe", contou. Também é importante respeitar “uns aos outros” no trânsito. "Isso aqui é meu trabalho. Se eu não respeitar os outros, e não me respeitar, estou correndo perigo", alertou. Iradil disse que muitos motociclistas que usam as motos para entregar comida não respeitam o semáforo fechado, o que pode causar acidentes.

Outra armadilha durante as chuvas são os buracos, encobertos pelas águas nos alagamentos. Iradil também destacou a importância da manutenção da moto. "Por causa desses problemas, entre os quais os buracos, a manutenção precisa ser feita em um período menor de tempo. Em vez de fazer a cada seis meses, tem que fazer a cada três meses", disse.

Semob orienta que os condutores dirijam com mais atenção

A Semob informou ainda que, em dezembro de 2023, as ações educativas foram mais ostensivas, direcionadas aos motociclistas, que possuem o hábito de cortar caminho pelo espaço dos ciclistas. As ações foram intensificadas nas avenidas com grande fluxo de veículos, além da reincidência de reclamações à Semob, envolvendo infrações cometidas, em especial, pelos motociclistas.

A Semob afirmou que mantém fiscalização regular na cidade, por meio de rondas com agentes em viaturas e motocicletas, com o apoio do guincho, para coibir imprudências e infrações e tem feito autuações em casos de flagrantes, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que realiza estudos técnicos nas vias de Belém para criação de projetos para implementar sinalização viária em conformidade com o Manual Nacional de Sinalização Viária do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A autarquia orientou que os condutores dirijam com mais atenção, não cometam imprudências e sigam as regras de circulação previstas no CTB, legislação que regula o trânsito e é aprendida nos Centros de Formação de Condutores, quando da habilitação. Seguindo essas recomendações, o condutor evita imprudências, infrações, multas, sinistros e mortes no trânsito.