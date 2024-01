Forte chuva inunda bairros de Belém e deixa motociclistas ‘ilhados’ em posto de gasolina na Pedreira

Uma forte chuva que caiu na noite deste sábado (6) em Belém causou transtornos em diversos bairros da capital paraense. O bairro da Pedreira foi um dos mais afetados. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a situação vivenciada por motociclistas na Avenida Pedro Miranda, ao precisar se “recolher” em um posto de gasolina, ao lado de uma rede de fast food de comida árabe, por não conseguir atravessar a via.

No registro, é possível observar os motociclistas praticamente "ilhados" no posto de gasolina, enquanto aguardam a chuva passar, com a água atingindo parcialmente acima do tornozelo dos motociclistas.

Assista ao vídeo:

Na Visconde de Inhaúma com a Travessa Vileta também foram registrados alagamentos. Em um segundo vídeo que circula na internet, moradores aparecem brincando de “barco” em cima de uma caixa de isopor, enquanto outros nadam na água que alagou a via pública.