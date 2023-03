Abrigo de animais alaga durante a chuva da madrugada desta segunda-feira; saiba como ajudar

Entre os diversos prejuízos causados pelas chuvas na Região Metropolitana está o alagamento do 'Abrigo da Dona Dilma', uma casa que acolhe animais domésticos abandonados, que funciona no bairro Água Boa, rua Paulo Costa com São Sebastião, no distrito de Outeiro, em Belém. Na madrugada desta segunda-feira, 20, tanto o espaço destinado aos animais quanto a casa de Dilma Santos, de 61 anos, foram tomados pela enxurrada.

Em vídeos publicados pela própria Dilma nas redes sociais, é possível observar que a água turva invadiu todos os cômodos, deixando os 135 animais acolhidos pela casa em situação de risco. Dona Dilma explica que os alagamentos são comuns durante os períodos chuvosos e que colocam em perigo, principalmente, os cachorros: "Os gatos sobem nas coisas, eles se protegem. O problema são os cães. Eu tenho um cão que é epilético e ele não sobre em nada!".

O alagamento começou poudo depois do início da chuva, por volta de 00h30. A água veio tanto da rua quanto do esgoto e da fossa, que ficou entupida. Ainda durante a madrugada, dona Dilma começou a tentar limpar o local e 'agasalhar' os animais que, assustados, subiam em caixotes tentando fugir da água.

"Encheu toda a minha casa, encheu a casa da ração... Mas eu suspendi as sacas que estavam abertas. Mas molhou, tudinho encheu", lamenta dona Dilma em um dos vídeos. "Agora eu vou ter que limpar tudinho. Tem que lavar, por causa da leptospirose", diz enquanto mostra um dos pontos por onde a água, proveniente da fossa, entrou no abrigo.

Nas redes sociais do abrigo, uma publicação foi feita tentando mobilizar ajuda para amenizar a situação: "agora estamos correndo atrás de pessoas para limpar tudo e é claro que temos que pagar, são 130 animais para cuidar e tudo para uma senhora de 61 anos, que difícil", diz na legenda.

Dona Dilma conta que precisa contratar um serviço especializado para limpar fossas, além de contratar pessoas para ajudar na limpeza dos ambientes. Qualquer doação pode ser feita por meio de Pix (chave: 920.875.152-04); PicPay (@abrigo.dona.dilma); Paypal (daniellyrios.adv@gmail.com), ou por meio de transferência bancária segundo dados disponibilizados nos destaques do perfil @abrigodonadilma no Instagram.