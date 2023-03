Belém e região estão sob alerta de risco moderado de desastres por chuvas

O Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta de meterológico de risco moderado de chuvas intensas. A previsão é de que as chuvas que começaram ainda na madrugada desta segunda-feira (20) devem se estender por todo o dia. Há riscos de tempestades com ventos fortes, raios, trovoadas e possibilidade de alagamentos.

O alerta foi divulgado pela Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém. "A atuação de áreas de instabilidade no município, com descargas, inclusive, poderá provocar chuvas em forma de pancada de moderadas a forte. A previsão meteorológica indica continuidade das chuvas", diz o alerta do Cemanden.

Ainda na nota divulgada, o Cemaden alerta para "...inundações pontuais dos córregos localizados em áreas urbanas; extravasamento dos canais de drenagem e alagamentos temporários de áreas rebaixadas". A temperatura máxima que pode ser alcançada no dia é de 31°C. Em média, a temperatura deve variar entre 23°C e 27°C.